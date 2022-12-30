Офіцери кидають напризволяще: окупанти здаються в полон на Луганщині

На Луганщині не вщухають бої. Російські командири залишають свої підрозділи в місцевих лісах, і окупанти змушені здаватися у полон.

Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Російське керівництво лишає солдатів просто напризволяще у місцевості, якої ті не знають.

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За словами Гайдая, уже не вперше певні російські підрозділи залишаються без командирів. Командування спочатку формує групи 10 – 20 осіб, відправляє їх у лісосмугу і каже, щоб вони тримали оборону.

Однак окупанти не знають місцевості. Офіцери кажуть, що скоро повернуться, а солдатів залишають чекати, поки їм привезуть провізію, боєкомплекти тощо. Але офіцери просто зникають.

Тому іноді вони виходять на наших військових, як сталося зараз, і здаються в полон,

– зазначив очільник Луганської області.

Окупанти на Луганщині здаються в полон: дивитися відео

Три категорії окупантів на Луганщині

Гайдай зауважив, що на Луганщині переважно воює три категорії окупантів:

зеки, яких зараз називають вагнерівцями;

"свіжомобілізовані", яких привозять іноді навіть з Підмосков’я;

так звані війська ЛНР та ДНР.

Останні — це люди, які проживають на окупованій частині Донеччини та Луганщини. Вони цивільні, яких одразу перекинули на лінію фронту.

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