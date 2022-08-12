Окупанти здійснили авіаналіт на Малі Щербаки, що на Запоріжжі
російські окупанти вкотре здійснили авіаналіт на Запоріжжі. Цього разу знову постраждало селище Малі Щербаки під Оріховом.
Про це 24 каналу розказав кореспондент із Запоріжжя. Він пояснив, що оскільки у Малих Щербаках проходить лінія фронту, російські льотчики часто літають туди, щоб завдавати ударів по українських позиціях та мирних населених пунктах.
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Журналіст зауважив, що інколи такі вильоти завершуються для окупантів збиттям їхніх літаків. Так, днями у цьому районі збили черговий штурмовик Су-25.
Це був не вже відомий Герой України з позивним "Бандит", на рахунку якого 6 збитих літаків, а його колега – молодий строковик Національної Гвардії. Схоже, що наш авіаснайпер вже навчає молоду зміну,
– розповів кореспондент.
Бойові дії на Запоріжжі не припиняються
Також, за його інформацією, в ніч проти 12 серпня не припинялися бойові дії, зокрема було добре чути українську артилерію, яка накривала окупантів.
Однак ворог також завдавав ударів. Під обстріли потрапили населені пункти Преображенка, Юрківка, Трудове, Оріхів. Є 11 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури.
Кореспондент із Запоріжжя розповів про ситуацію в регіоні: дивіться відео
Останні новини з Запорізької області
- Головною на порядку денному на Запоріжжі залишається тема ЗАЕС, ситуація на якій залишається вкрай напруженою.
- Через обстріли росіян станція працює з ризиками витоку водню та розпилення радіації. Унаслідок одного з обстрілів окупантів на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, один з трьох працюючих енергоблоків відключений.
- Загарбники намагалися брехати про те, що Запорізьку АЕС обстрілюють не вони, а воїни ЗСУ. Однак, місцеві мешканці оприлюднили відео, яке свідчить про те, що росіяни обстрілюють тимчасово окупований Енергодар зсередини.
- Крім того, аналіз подій провели експерти. Вони проаналізували кут нахилу снаряда, що застряг у землі під час обстрілу 6 серпня. Це дало змогу зробити висновок, що обстріл вели саме російські війська з промислової зони між АЕС та Енергодаром.