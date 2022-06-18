Росіяни здійснили невдалу спробу штурму околиць Сєвєродонецька, – Генштаб

На Донецькому напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Окрім активних бойових дій, противник не припиняє обстрілювати цивільну інфраструктуру

Про це уранці 18 червня повідомили у Генштабі Збройних Сил України. У відомстві наголосили, що наразі українським захисникам вдається відтіснити окупантів.

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Ситуація на Сєвєродонецькому напрямку

Противник продовжує вогневий вплив зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі. Так, за попередню добу окупанти обстріляли:

Лисичанськ,

Метьолкіне,

Устинівку,

Воронове.

У Генштабі розповідають, що бойові дії за місто Сєвєродонецьк тривають.

Аби покращити тактичне положення, підрозділи противника спробували вести штурмові дії за межами міста. Однак знову безрезультатно.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Окрім позицій Збройних Сил України, ворог обстрілював з артилерії різних калібрів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів:

Золоте,

Спірне,

Берестове,

Соледар,

Клинове,

Троїцьке.

Неподалік ще кількох населених пунктів, зокрема Гірського, Берестового та Кодеми, українські війська вчергове завдали ворогу втрат. Після невдалих штурмових дій окупанти відійшли.

Битва за Сєвєродонецьк: головне

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів розповів, що окупанти намагаються оточити Сєвєродонецьк. За його словами, це один із важливих населених пунктів для загальної стратегії російського війська.

Наразі загарбники стягують сюди додаткову реактивну артилерію для повного захоплення міста. Водночас ЗСУ продовжує відбивати ворожі атаки.

За попередню добу унаслідок ворожих атак Лисичанська та Сєвєродонецька загинули 6 мирних жителів.

Під час боїв з окупантами, Збройні сили витіснили ворожі підрозділи із Золотого.

Британська розвідка повідомляє, що підрозділи ЗСУ разом із кількома сотнями мирних жителів перебувають у підземних бункерах на хімічному заводі "Азот" у промзоні міста. Таким чином окупантам знову доведеться кидати значні сили, щоб стримувати українських захисників.

Капітан Національної гвардії України Петро Кузик розповів, що ситуація в Сєвєродонецьку постійно змінюється, і бувають дні, коли українські захисники контролюють 50 – 40% міста.

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