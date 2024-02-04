Побили і прикували наручниками: окупанти бідкаються на командирів-садистів

Мобілізовані окупанти, які воюють на Донецькому напрямку в Україні, скаржаться на своїх командирів. Зокрема у мережі є відео, як солдати з військової частини №41680 скаржаться на побиття та жорстоке ставлення.

Російські телеграм-канали поширюють відео, у якому окупанти з військової частини №41680 жаліються на своє командування. Відповідні кадри були зняті 13 січня.

Дивіться також Росія створила "елітний" загін зеків-смертників: що про нього відомо

Окупанти знову жаліються на своє командування

Російські військові заявили, що командування побило їх, а потім прикувало наручниками до поручнів. Так вони пробули кілька днів. Весь цей час їх не годували та не відпускали до туалету, тож їм довелося ходити в пляшку.

По дві доби сидять у наручниках, у туалет ходять у пляшку,

– заявило російське джерело.

Після відбуття покарання одного із солдатів відправили на передову, а інший втік.

Командування приковує окупантів наручниками: дивіться відео

Окупанти також стверджують, що такі "каральні заходи" було застосовано через "перевірки" у частині.

Командування намагалось приховати правду

Повідомляється, що командування військової частини №41680 намагалося блокувати доступ до інтернету, щоб відеоролики із жорстоким поводженням не могли поширити. Після публікації відео його автор скаржився, що його "хочуть обнулити", а згодом зник зі зв'язку.

Варто зауважити, що раніше окупанти з цієї частини вже жалілися на фізичне насильство з боку командування. Їхні родичі також зверталися з відеозверненнями, закликаючи до проведення перевірок щодо цих ситуацій.

До слова, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські командири не дозволяють своїм військовим застосовувати бронетехніку на лівому березі Херсонської області, однак регулярно відправляють їх у піші штурми.

Вона зауважила, що це суперечить здоровій тактиці ведення штурмових дій.