Росіяни зірвали евакуацію з Лисичанська

Російські окупанти продовжують перешкоджати мирним жителям України покидати гарячі точки. Сьогодні, 16 квітня, загарбники зірвали евакуацію цивільних з Лисичанська на Луганщині.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він заявив, що окупанти під час "режиму тиші" обстрілювали центр Лисичанська.

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Окупанти обстріляли центр

"Звісно, місцеві жителі вирішили залишитися в цей час в підвалах. Евакуацію було фактично зірвано, бо вдалося вивезти лише одну людину", – зазначив Гайдай.

Водночас він додав, що їм вдалось убезпечити 42 сєвєродончан, 11 рубіжан, 14 кремінян. Ще шестеро осіб змогли виїхати з Попасної.

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