Окупанти вже зізнаються, що не бачать перспектив наступу на Миколаїв і Кривий Ріг, – Арестович

Олексій Арестович заявив, що росіяни вже зізнаються, що не бачать перспектив наступу на два міста. Радник глави ОП пояснив, що мовиться про Миколаїв і Кривий Ріг.

Відповідну інформацію радник глави Офісу Президента розповів ввечері 13 серпня. Перед цим Віталій Кім зняв інтригуюче відео з генералом Марченком.

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Окупанти не бачать перспектив наступу на Миколаїв і Кривий Ріг

Олексій Арестович заявив, що росіяни найбільше бояться Півдня. Адже вони там розмістились та хочуть наступати, проте не можуть через логістику.

Радник глави ОП пояснив, що росіяни щодня мають втрати на лівому березі Херсонщини. За даними Арестовича, навіть російське командування не має чого протиставити українській стороні.

Вони доповідають в Москву, мовляв, тут не до наступу на Миколаєві та в Кривому Розі. Тут би живим залишитись. Вони доповідають: "Перспектив не бачимо",

– заявив Арестович.

Також додав, що ця ситуація дуже сумно закінчиться для росіян. Також після розуміння відсутності перспективи, накрили аеропорт в Саках. Тоді у них з'явилось питання, чи є перспективи Криму.

Єдиний вихід для росіян – чи ядерна війна, чи знайти 60 тисяч російських військових. У відповідь російське зовнішньополітичне відомство заявило, що найкращим рішенням були б переговори.

Останні новини Миколаєва: коротко

Ввечері 13 серпня в Миколаєві пролунали вибухи. Перед цим в місті оголосили про повітряну тривогу.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що керівний склад окупантів звалює за Дніпро.

12 серпня ППО збила ворожу ракету у районі Південноукраїнської АЕС. Це трапилось у небі над Доманівкою.

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