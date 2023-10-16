Обстрілів стало менше, але на позиціях бої не вщухають: що відбувається в Авдіївці

У районі Авдіївки продовжує бути гаряче, оскільки російські військові активно наступають на цьому напрямку. Водночас в Авдіївській громаді фіксують зменшення кількості ворожих обстрілів.

У понеділок, 16 жовтня, збереглася тенденція на зменшення кількості обстрілів. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, в ефірі телемарафону розповів, що сьогодні кількість обстрілів була менша, ніж учора, пише 24 Канал.

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Росіяни зменшили обстріли Авдіївської громади

Він наголосив, що зменшення кількості обстрілів стосується Авдіївської громади. Водночас окупанти продовжують насичено обстрілювати позиції Сил оборони України.

За словами Барабаша, на передовій менше обстрілів не стає, а бої не вщухають ні вдень, ні вночі. Бої та обстріли тривають, навіть не дивлячись на те, що близько обіду розпочався рясний дощ.

Глава Авдіївської МВА заявив, що росіяни, попри погану погоду, все одно здійснюють обстріли.

Він розповів, що попередні пару днів російські військові "насипають" південніше від Авдіївки. Барабаш зазначив, що окупанти більше увагу зосереджують довкола Первомайського.

Очільник Авдіївської МВА повідомив, що 16 жовтня у Первомайському загинули 2 цивільні особи.

В Авдіївській громаді, за даними Барабаша, доба минула без поранених і загиблих. Однак унаслідок авіаракетного удару 14 жовтня під завалами перебуває ще одне тіло людини. Відтак, за період загострення ситуації в Авдіївці вже загинули 4 цивільні.

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