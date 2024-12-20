Такого давно не було, – військовий відверто розповів про штурми окупантів

Росіяни невпинно штурмують українські позиції на фронті. Вони постійно змінюють тактику наступу, проте інтенсивні бої не припиняються.

Головний сержант зенітно-ракетної батареї бригади НГУ "Рубіж" Андрій Галка розповів 24 Каналу, що ворог почав по-іншому застосовувати людські ресурси. Раніше була тактика накопичення, коли окупанти збирались групками у ще не зруйнованих бліндажах, з яких починали штурмувати українські позиції. Далі вони перейшли до більш масованої тактики, застосовуючи легкоброньовану колісну техніку для наступу.

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"Тепер з'явилася і третя тактика. Мовиться про масовані піхотні штурми. Росіяни групами по 3 – 4 людини починають штурмувати позиції. Їх підтримує артилерія та величезна кількість дронів", – сказав він.

Протидія Сил оборони

Андрій Галка підкреслив, що бригада "Рубіж" також відповідає окупантам вогневим ураженням та значною кількістю безпілотників, щоб тримати лінію оборони.

В інших підрозділів ситуація також складна. У них почались навіть механізовані штурми із застосуванням танків, легкоброньованих машин та піхоти,

– зауважив головний сержант.

За його словами, технічні засоби Сил оборони через погодні умови не дуже ефективні. Така ж ситуація й у противника, проте у росіян дуже велика кількість безпілотників, якими вони "засипають" українські позиції. Крім того, окупанти також залучають більше особового складу, адже на піхоту погодні умови впливають менше.

Росіяни мають на меті забрати якомога більше землі – важливі тактичні ділянки, зокрема висоти та дороги. Вони просто засипають людьми. Скажу відверто, такого давно не було,

– наголосив Андрій Галка.

Він додав, що росіяни шукають слабкі місця в обороні ЗСУ та намагаються кидати туди максимальну кількість своїх військових для штурму.

Важливо! 24 Канал закликає долучитись до збору на FPV-дрони для бригади НГУ "Рубіж".



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