Змушені коригувати тактику: капітан НГУ відповів, як погода впливає на бої на фронті

Ситуація на фронті залишається напруженою. Не вщухає активність ворога, він намагається просуватися майже по всій лінії розмежування. Водночас окупанти зазнають величезних втрат у невдалих спробах штурму. Проте у діях противника через певні обставини відбуваються зміни.

Про це 24 Каналу розповів начальник розвідки артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж", капітан НГУ Володимир Назаренко, зазначивши, які саме підрозділи застосовують окупанти на лінії боєзіткнення. До слова, українським захисникам на Куп'янському напрямку вдалося відбити спробу ворожої бронетехніки з піхотою захопити переправу через річку Оскіл.

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Повертаються до пішої ходи

Росіянам доводиться вживати певних дій через обставини, які від них не залежать, а саме від погодних умов.

Зміна погоди, зокрема, змушує противника корегувати тактику. Тепер росіяни вже не можуть, як раніше, пересуватися на самокатах, мотоциклах, велосипедах тощо. Вони знову повертаються до пішої ходи,

– зауважив капітан НГУ.

Також на початку осені ворог деінде використовував бронетехніку як легку, так і важку. Вони застосовують певні модифікації, обов'язково обшиті усілякими панцирами, каркасами чи сітками.

"Крім того, росіяни розуміють, що активність ударних безпілотників Сил оборони проти їхньої техніки доволі велика. Однак заходи безпеки ворога не стають на заваді, і його техніка продовжує палати в ближніх і дальніх тилах", – наголосив він.

Мають безліміт в живій силі

На напрямку, де працює бригада Національної гвардії України "Рубіж", перебувають регулярні мотострілецькі, мотопіхотні, механізовані підрозділи ворога.

Вони можуть бути оснащені по-різному – залежно від ділянки оборони, за яку відповідає той чи інший підрозділ росіян. Зокрема, десантні підрозділи спеціального призначення мають легкоброньовану техніку. А звичайні механізовані підрозділи – важчу.

Ворог використовує різну артилерію. Гармати, які не передбачались для застосування як артилерія. Це "Рапіри" закритих вогневих позицій, протитанкові гармати, що застосовують як артилерію. Також танки, які використовуються переважно як артилерія закритих вогневих позицій,

– пояснив він.

Також росіяни неоднорідно застосовують дрони. Десь більше FPV-дрони, десь – коптери зі скидами. Крім того, активно діють розвідувальні комплекси ворога. По-різному росіяни застосовують і РЕБ.

Зверніть увагу! За останню добу (станом на ранок 20 жовтня) українські захисники ліквідували 1340 одиниць особового складу ворога. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 678 тисяч окупантів.

Водночас майже всі українські військові зазначають, що у противника є певний безліміт в живій силі. Росіяни готові зазнавати тих втрат, які мають щодня,

– підкреслив Володимир Назаренко.

Вони, за його словами, мають необмежений резерв в поповненні своїх втрат. Росіяни в побутовому сенсі нелюдські ставляться до своїх солдат – не міняють без потреби поранених.

Противник має можливість оперативно отримувати поповнення, і чим далі в тил, тим більше накопичення як техніки, боєприпасів, так і різних логістичних вузлів.