Росіяни знищили 400 багатоповерхівок у Харкові: людям ніде жити
Російські загарбники знищили у Харкові приблизно 400 багатоповерхівок. У результаті людям просто ніде жити.
Про те, що величезна кількість харків'ян через обстріли рашистів залишилася без даху над головою, в національному ефірі розповів міський голова Харкова Ігор Терехов, повідомляє 24 канал.
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Ворог знищив у Харкові сотні багатоповерхівок
400 багатоповерхових будинків Харкова вже зруйновано ворожою армією,
– зазначив Терехов.
Він додав, що у місті через ворожі бомбардування виникла дуже складна ситуація з житлом. Місцева влада намагається знайти спосіб забезпечити дах над головою для людей, чиї будинки знищили загарбники.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни обстріляли у Харкові комунікації теплових мереж. У результаті без тепла залишилися 347 будинків.
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