Росіяни знищили будівлю Херсонської ОДА

Окупанти не припиняють обстріли Херсона та області. Внаслідок одного з ударів знищено будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

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Що про це відомо

Росіяни протягом дня атакують Херсон за допомогою дронів та керованих авіабомб. Зранку окупанти завдали удару по будівлі обласної державної адміністрації. На оприлюднених кадрах було видно пошкоджений дах.

Руйнування будівлі зранку / Фото Суспільне