Для зведення свого генштабу: росіяни знищили культовий пам'ятник літаку на Харківщині

Російські терористи обстріляли місто Вовчанськ, що на півночі Харківської області. Ціллю окупаційних військ Росії став пам'ятник літаку та приватні будинки.

Черговий злочин Росії задокументувала поліція. Унаслідок обстрілу окупантів у Вовчанську пошкоджений продуктовий магазин, зруйновано пам'ятник літаку, пошкоджені вікна та дах сусіднього будинку.

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Росіяни, ймовірно, вдарили по Вовчанську з артилерії та мінометів

На щастя, внаслідок обстрілу росіян нема постраждалих. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, експерти та вибухотехніки.

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Наслідки російського обстрілу Вовчанська / Фото поліція Харківської області

Цілком ймовірно, що після обстрілу Вовчанська російський генштаб заявити про знищення "бойового" літака. На тлі невдач на полі бою окупанти вкотре демонструють, що можуть воювати тільки з пам'ятниками та цивільними.

Водночас у Генштабі ЗСУ зранку 7 травня уточнили, що російські військові здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів у Харківській області. Серед міст, по яких вдарили окупанти, є також Вовчанськ.

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