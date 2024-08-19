Заповідника "Асканія-Нова" більше немає, – Прокудін
Всюди, де ступає нога російського солдата – все перетворюється на руїни. Так сталося й із заповідником "Асканія-Нова".
Нагадаємо, що до заповідника окупанти увійшли 20 березня 2023 року. Вони навіть внесли його до свого "реєстру".
Дивіться також На Херсонщині розширили обов'язкову евакуацію: зокрема, з деяких мікрорайонів Херсона
Що сталося із "Асканією-Новою"
Раніше надходила інформація про те, що російські війська полювали на тварин в "Асканії-Нові" та нищили заповідник.
Уранці 19 серпня стало відомо, що заповідника "Асканія-Нова" більше немає. Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Так, це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув – вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально", – розповів Прокудін.
Що відомо про заповідник "Асканія-Нова"
- Біосферний заповідник "Асканія Нова" імені Фрідріха Едуардовича Фальц-Фейна з 1995 року функціонує як незалежна природоохоронна та науково-дослідна установа міжнародного значення, підтверджена сертифікатом ЮНЕСКО про включення до Всесвітньої мережі біосферних резерватів.
- Цей заповідник є найстарішим степовим біосферним резерватом у світі та найбільшою степовою заповідною територією в Європі, охоплюючи площу 333,1 квадратного кілометра.
- На його території розташовані заповідний степ, дендрологічний та зоологічний парки. Тут можна знайти понад 500 видів вищих рослин і понад 3 тисячі видів тварин.