Росіяни знову атакують сервери Укрзалізниці: продаж онлайн може не працювати
1 травня 2022 , 16:38Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
В Укрзалізниці знову спостерігають збої роботи сервісів онлайн-продажу квитків, а також лінії підтримки. Причина – повторні атаки росіян.
В УЗ працюють над відбиттям атак. Тому наразі просять користувачів набратись терпіння.
Раніше Укрзалізниця відновила продаж квитків на сайті і через чатбот
Каси працюють
Окремо зазначають, що каси на вокзалах працюють. Тож квитки можна придбати й там.
Усі поїзди курсують за розкладом.
Попередній збій
Вчора, 30 квітня, Укрзалізниця тимчасово призупинила продаж електронних квитків. Зазначали, що причина полягає у технічному збої.