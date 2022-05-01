Росіяни знову атакують сервери Укрзалізниці: продаж онлайн може не працювати

В Укрзалізниці знову спостерігають збої роботи сервісів онлайн-продажу квитків, а також лінії підтримки. Причина – повторні атаки росіян.

В УЗ працюють над відбиттям атак. Тому наразі просять користувачів набратись терпіння.

Раніше Укрзалізниця відновила продаж квитків на сайті і через чатбот

Каси працюють

Окремо зазначають, що каси на вокзалах працюють. Тож квитки можна придбати й там.

Усі поїзди курсують за розкладом.

Попередній збій

Вчора, 30 квітня, Укрзалізниця тимчасово призупинила продаж електронних квитків. Зазначали, що причина полягає у технічному збої.