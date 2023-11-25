Росіяни знову атакували "Шахедами": де їх збивали

Окупанти вкотре запускали "Шахеди" по Україні. Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних дронів з Півдня.

Росія традиційно продовжує атакувати українські міста дронами. У Повітряних силах уточнили, куди цього разу прямують ворожі "Шахеди".

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Куди летіли "Шахеди"

Відбій загрози ударних БпЛА по всіх областях.Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed-131/136. Основний напрямок удару – Київ.У Києві та області щонайменше три ворожі ударні дрони. Йде бойова робота.Кілька груп ударних безпілотників рухаються у напрямку Києва з північно-східного напрямку. Залишайтеся в укриттях.Декілька груп "Шахедів" рухаються в напрямку Сумщини з Курської області.Повітряні сили ЗСУ попередили, що атака ворожих ударних безпілотників з північного сходу триває. Групи "Шахедів" перебувають на заході Сумщини, поблизу Полтави, Миргорода, в районі Ніжина та східніше Прилук на Чернігівщині, на півдні Київщини, в районі Обухова, над та навколо Києва.. В Києві працює ППО. Мер столиці попередив, що ще кілька груп "Шахедів" рухаються в бік міста.У КМВА попередили про велику кількість ворожих БпЛА, які заходять на Київ з різних напрямків.Черкаська область – підвищена загроза атаки.Нові групи "Шахедів" заходять на Сумщину.У передмісті Києва працює ППО.Повітряну тривогу оголосили у Києві.У Київській області оголосили повітряну тривогу.Повітряну тривогу оголосили у Полтавській області."Шахеди" рухаються у напрямку Київщини.Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" прямують на Черкащину.Ворожі БпЛА рухаються у напрямку Харкова.Повітряні сили попередили, що атака ворожих ударних БпЛА з півдня триває. Людей просять залишатися в укриттях цивільного захисту.Жителів Сумщини попередили, що є загроза застосування ударних БпЛА.Повітряні сили попереджують про ще одну групу Шахедів, які летять на Кривий Ріг.Повітряні сили попередили, що ворожі БпЛА рухаються з Півдня у бік Кропивницького.Повітряні сили попередили, що група "Шахедів" прямує на Кривий Ріг.Повітряні сили повідомили про чергова групу "Шахедів" на півдні Дніпропетровщини, яка рухається у напрямку Кривого Рогу.моніторингові канали повідомляють про вибухи на Запоріжжі.

Група "Шахедів" наближається до Запоріжжя.

повітряна тривога поширилася й на Кіровоградську область.

Повітряні сили закликали жителів Кривого Рогу негайно сховатися в укриттях.

стало відомо, що група "Шахедів" перебуває на межі Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Напрямок руху ворожих безпілотників –

Окупанти намагаються посилити ефективність "Шахедів": чим відповість Україна

Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА з півдня.

За словами командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Наєва, росіяни намагаються підвищити ефективність дронів-камікадзе. Задля цього вони використовують їх в темний час доби. Однак українські захисники готові до збиття ворожих цілей цілодобово. До знищення "Шахедів" в Україні залучають мобільні вогневі групи. Вони прикривають важливі критичні та військові об'єкти інфраструктури.

Ігнат пояснив тактику противника у використанні безпілотників

Росіяни під час планування повітряних ударів складають маршрути руху дронів і ракет. Ворог намагається промацати українську ППО.

Так, спершу окупанти застосовували дрони поодиноко вдень для того, аби виявити слабкі місця у протиповітряній обороні, а потім завдавали ударів групами. Згодом противник надав перевагу точковим ударам.

Наразі ворог атакує безпілотниками фактично врозкид. Вони залітають з Приморсько-Ахтарська й направляються у різні регіони. Під час атаки "Шахедів" тривоги в Україні тривалі, тому що окупанти завдають ударів групами по кілька хвиль.

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