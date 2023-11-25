Росіяни знову атакували "Шахедами": де їх збивали
Джерело:Повітряні сили
Окупанти вкотре запускали "Шахеди" по Україні. Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних дронів з Півдня.
Росія традиційно продовжує атакувати українські міста дронами. У Повітряних силах уточнили, куди цього разу прямують ворожі "Шахеди".
Дивіться також Росія намагається підвищити ефективність "Шахедів": фото, як мобільні групи ППО збивають дрони
Куди летіли "Шахеди"8:48 Відбій загрози ударних БпЛА по всіх областях.8:12 Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed-131/136. Основний напрямок удару – Київ.7:56 У Києві та області щонайменше три ворожі ударні дрони. Йде бойова робота.7:15 Кілька груп ударних безпілотників рухаються у напрямку Києва з північно-східного напрямку. Залишайтеся в укриттях. 6:20 Декілька груп "Шахедів" рухаються в напрямку Сумщини з Курської області.6:17 Повітряні сили ЗСУ попередили, що атака ворожих ударних безпілотників з північного сходу триває. Групи "Шахедів" перебувають на заході Сумщини, поблизу Полтави, Миргорода, в районі Ніжина та східніше Прилук на Чернігівщині, на півдні Київщини, в районі Обухова, над та навколо Києва.05:20. В Києві працює ППО. Мер столиці попередив, що ще кілька груп "Шахедів" рухаються в бік міста.04:09 У КМВА попередили про велику кількість ворожих БпЛА, які заходять на Київ з різних напрямків.03:30 Черкаська область – підвищена загроза атаки.03:14 Нові групи "Шахедів" заходять на Сумщину.03:00 У передмісті Києва працює ППО.02:37 Повітряну тривогу оголосили у Києві.02:06 У Київській області оголосили повітряну тривогу. 02:00 Повітряну тривогу оголосили у Полтавській області.02:00 "Шахеди" рухаються у напрямку Київщини.01:33 Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" прямують на Черкащину.01:25 Ворожі БпЛА рухаються у напрямку Харкова.01:15 Повітряні сили попередили, що атака ворожих ударних БпЛА з півдня триває. Людей просять залишатися в укриттях цивільного захисту. 01:12 Жителів Сумщини попередили, що є загроза застосування ударних БпЛА.01:00 Повітряні сили попереджують про ще одну групу Шахедів, які летять на Кривий Ріг.00:43 Повітряні сили попередили, що ворожі БпЛА рухаються з Півдня у бік Кропивницького.00:18 Повітряні сили попередили, що група "Шахедів" прямує на Кривий Ріг.23:58 Повітряні сили повідомили про чергова групу "Шахедів" на півдні Дніпропетровщини, яка рухається у напрямку Кривого Рогу.23:40 моніторингові канали повідомляють про вибухи на Запоріжжі.
23:38 Група "Шахедів" наближається до Запоріжжя.
О 23:18 повітряна тривога поширилася й на Кіровоградську область.
О 23:00 Повітряні сили закликали жителів Кривого Рогу негайно сховатися в укриттях.
О 22:57 стало відомо, що група "Шахедів" перебуває на межі Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Напрямок руху ворожих безпілотників – північно-західний.
О 22:49 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА з півдня.
Окупанти намагаються посилити ефективність "Шахедів": чим відповість Україна
За словами командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Наєва, росіяни намагаються підвищити ефективність дронів-камікадзе. Задля цього вони використовують їх в темний час доби. Однак українські захисники готові до збиття ворожих цілей цілодобово. До знищення "Шахедів" в Україні залучають мобільні вогневі групи. Вони прикривають важливі критичні та військові об'єкти інфраструктури.
Ігнат пояснив тактику противника у використанні безпілотників
Росіяни під час планування повітряних ударів складають маршрути руху дронів і ракет. Ворог намагається промацати українську ППО.
Так, спершу окупанти застосовували дрони поодиноко вдень для того, аби виявити слабкі місця у протиповітряній обороні, а потім завдавали ударів групами. Згодом противник надав перевагу точковим ударам.
Наразі ворог атакує безпілотниками фактично врозкид. Вони залітають з Приморсько-Ахтарська й направляються у різні регіони. Під час атаки "Шахедів" тривоги в Україні тривалі, тому що окупанти завдають ударів групами по кілька хвиль.
Минулої ночі росіяни били ракетами і дронами
- У ніч проти 24 листопада окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та керованими авіаційними ракетами Х-59.
- Тривоги лунали в багатьох областях на Заході, Півдні та Сході України.
- Повітряні сили повідомили, що ворог використав 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 3 ударні БпЛА типу Shahed-136/131.
- Силам ППО вдалося знищити усі три ворожі безпілотники.