Росіяни знову намагаються атакувати українську енергетику

Росія вперше за довгий час повернулась до тактики масованих обстрілів України. Під прицілом знову енергетика.

Росія 26 серпня запустила по Україні різні види ракет та ударні дрони. Основною ціллю ворога залишається енергетика.

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Ціль незмінна

Під час масованої атаки Росія знову намагалась атакувати українські енергетичні об'єкти. Такі удари не обійдуться без відповіді.

Керівник Центру протидії дезінформації наголосив, що такі удари прогнозовані, адже ворог хоче блекауту для України на зиму. Втім, він також наголосив, що хотіти, росіяни можуть чого завгодно.

Але реальність така, що ми зараз регулярно завдаємо удари по різних куточках Росії, по різних об‘єктах, і це також буде лише нарощуватися,

– написав посадовець

За його словами, це погіршить ситуацію в самій Росії.