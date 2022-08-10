росіяни знову обстріляли Бахмут з "Ураганів": 7 людей загинули, багато поранених

Сьогодні росіяни обстріляли центральну частину міста Бахмут Донецької області. На жаль, під час обстрілів загинули 7 мирних жителів.

Керівництво Донецької обласної прокуратури розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Росіяни навмисно обстріляли цивільних "Ураганами"

10 серпня ворожа російська армія обстріляла центральну частину міста Бахмут Донецької області. Снаряди загарбників влучили у магазини, приватні домівки та багатоповерхівки. За попередніми даними, росіяни обстріляли місто з РСЗВ "Ураган".

Близько 11:40 росіяни відкрили вогонь по місту з РСЗВ. Удар знову прийшовся на житловий квартал. За попередніми підрахунками, пошкоджено 12 будинків, у чотирьох із них зайнялися пожежі,

– розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

На жаль, щонайменше 7 мирних мешканців загинули. Ще шестеро отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Точні дані щодо кількості загиблих, поранених та знищених будинків встановлюються.

Кириленко наголосив, що Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на Донеччині й залишатися там небезпечно. Він попросив містян якнайшвидше евакуюватися.

Руйнування внаслідок обстрілу Бахмута: фото Павла Кириленка

Бахмут охопили пожежі

Внаслідок ворожих обстрілів у Бахмуті тривають пожежі. На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни намагалися іти в атаку й вести розвідку боєм у напрямку Бахмута. При цьому ситуація у місті погіршується – обстріли стають значно частішими, Бахмут нещадно руйнують. Зараз частина міста залишається без світла. Виїзд ремонтних бригад на місця ушкоджень через інтенсивність "прильотів" російських снарядів неможливий.

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