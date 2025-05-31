Залишитеся без Сум, Харкова, Дніпра та Одеси – у Росії знову фонтанують цинічними погрозами

У Росії продовжують погрожувати українцям війною. Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов цинічно заявив, що Україна втратить низку своїх міст, якщо "буде затягувати мирне врегулювання".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Що заявив Картаполов про Україну

Так званий голова комітету з оборони прокоментував прогноз американського економіста Джеффрі Сакса. Той заявляв, що Україна може втратити Одесу, якщо не погодиться на припинення бойових дій.

Але ми від початку говорили, що щодня віддалення дипломатичного вирішення цього конфлікту погіршує умови для України,

– цинічно заявив Картаполов.

За його словами, у разі відмови від "мирного врегулювання", Україна нібито залишиться без Одеси, Сум, Харкова та інших територій.

До слова, це вже не перша погроза росіян на тлі мирних переговорів у Стамбулі 2 червня. Постійний представник країни-агресорки в ООН Василь Небензя зазначав, що у Кремлі готові продовжувати та нарощувати бойові дії в Україні "стільки, скільки буде потрібно". Водночас там нібито ніколи не відмовлялися від діалогу.