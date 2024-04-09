Окупанти знову тероризують українців "Шахедами": в яких областях повітряна тривога
9 квітня 2024, 00:26Читать новость на русском
Російські військові у ніч проти 9 квітня знову запустили дрони-камікадзе. Розповідаємо, в яких областях оголосили повітряну тривогу, пов'язану з атакою "Шахедами".
Ворог не полишає спроб тероризувати мирне населення України. У ніч проти 9 квітня російські військові знову запустили "Шахеди", щоб атакувати нашу державу. У низці областей оголосили повітряну тривогу.
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Ворог атакує "Шахедами"
01:10 Повітряні сили попередили:
- Група "Шахедів" на півдні Вінниччини, курс – північно-західний.
- БпЛА на півночі Херсонщини рухаються на Миколаївщину.
- Дрони на півночі та півдні Миколаївщини – курсом на північний захід.
- "Шахеди" на Дніпропетровщині рухаються на Полтавщину.
- "Шахеди" на Полтавщині – курсом на північ.
00:45 Повітряні сили пишуть:
- Група "Шахедів" з Миколаївщини на Одещину.
- Групи БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
- "Шахеди" на Дніпропетровщині рухаються на північ.
00:04 Повітряні сили зазначили:
- Група "Шахедів" на півночі Миколаївщини рухається на захід.
- Дві групи БпЛА на Дніпропетровщині. Перша – курсом на Запоріжжя. Друга – на Кам'янське.
- Нова група "Шахедів" на півночі Херсонщини! Курс – північний.
8 квітня23:37 Повітряні сили попереджали: "Нова група "Шахедів" на півночі Херсонщини! Курс – північний".23:30 За даними Повітряних сил ЗСУ, "Шахеди" на півночі Миколаївщини, продовжують рух на північний захід.23:12 У Повітряних силах зазначили, що група "Шахедів" на півночі Херсонщини, летить курсом на північний захід.23:03 Повітряні сили попередили: "Херсонщина – загроза застосування ударних БпЛА!"