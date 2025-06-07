Росіяни вдарили авіабомбами по центру Харкова: є постраждалі, загинула людина

Ворог атакував Харків удень 7 червня. Міський голова розповів про черговий обстріл міста після масованої нічної атаки ворога.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

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Ворог знову атакує Харків

Терехов повідомив, що росіяни обстрілюють Харків керованими авіаційними бомбами о 17:33. Пізніше він розповів про наслідки.

Одна людина загинула внаслідок удару по центральній частині міста. Є кілька поранених,

– пояснив мер.

Міський голова повідомив Суспільному, що внаслідок удару 10 людей отримали поранення. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Олег Синєгубов про наслідки атаки у двох районах Харкова:

У Шевченківському районі, попередньо, пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги.

У Київському районі пошкоджено приватний житловий будинок.

Наймасованіша атака на Харків

У ніч проти 7 червня окупанти здійснили черговий акт терору проти українського населення. Ворог обстріляв Харків, використавши 3 ракети, 5 КАБів, 4 РСЗВ і 48 БпЛА. Вибухи в місті лунали щонайменше 55 разів.

Один з ворожих безпілотників поцілив у девʼятиповерховий житловий будинок в Основʼянському районі: загорілись квартири з девʼятого по сьомий поверхи, обвалились плити. Також пошкоджено сусідні багатоповерхівки, музичну школу, адміністративну будівлю, авто.

Унаслідок обстрілу загинули дві жінки віком 59 та 86 років. Ще 13 людей травмовані, серед яких хлопчик, якому 1,5 місяця. Постраждали двоє поліцейських – 23-річний чоловік та 26-річна жінка, які є мешканцями цього будинку.