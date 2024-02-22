"Шахеди" вже над Одесою, в повітрі можуть бути Ту: деталі вечірньої атаки

Перші дрони над Україною 22 лютого 2024 року зафіксували близько дев'ятої вечора. Де зараз летять дрони і яким областям загрожують – можна дізнатися на 24 Каналі.

Якщо у вашій області тривога – пройдіть в укриття! Не нехтуйте безпекою!

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Де оголошено тривогу