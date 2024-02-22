"Шахеди" вже над Одесою, в повітрі можуть бути Ту: деталі вечірньої атаки
Перші дрони над Україною 22 лютого 2024 року зафіксували близько дев'ятої вечора. Де зараз летять дрони і яким областям загрожують – можна дізнатися на 24 Каналі.
Якщо у вашій області тривога – пройдіть в укриття! Не нехтуйте безпекою!
Дивіться також Росія накопичує ракети: чого чекати українцям 24 лютого
Де оголошено тривогу
"Шахеди" спостерігаються у Полтавській області, рухаються в північному напрямку. В Одесі працює ППО. Канал "Николаевский Ванек" пише, що три літаки Ту прямують у бік Новоросійська / акваторії Чорного моря. "Шахед" в районі Одеси, будьте в укриттях! Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. ПС повідомили, що "Шахеди" загрожують і Кіровоградській області. Тим часом до двох Ту в повітрі долучився ще один. У Полтавській і Кіровоградській областях тривога. Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Одеської області у напрямку Миколаївщини. "Шахеди" летять на Полтавщину з Дніпропетровської області. Деякі моніторингові пабліки повідомили, що росіяни підняли два Ту з "Енгельса" – летять у бік східного кордону України. "Шахеди" спостерігаються у Дніпропетровській області в північному напрямку. На 21:42 тривогу оголошено в таких областях: "Шахеди" летять з Дніпропетровщини на Харківщину. Загроза від ударних дронів є для Херсонщини та Миколаївщини. В напрямку Одещини летить нова група "Шахедів". Перші дрони з'явилися на Запоріжжі та Дніпропетровщині.
"Шахеди" спостерігаються у Полтавській області, рухаються в північному напрямку.
В Одесі працює ППО.
Канал "Николаевский Ванек" пише, що три літаки Ту прямують у бік Новоросійська / акваторії Чорного моря.
"Шахед" в районі Одеси, будьте в укриттях!
Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
ПС повідомили, що "Шахеди" загрожують і Кіровоградській області.
Тим часом до двох Ту в повітрі долучився ще один.
У Полтавській і Кіровоградській областях тривога.
Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Одеської області у напрямку Миколаївщини.
"Шахеди" летять на Полтавщину з Дніпропетровської області.
Деякі моніторингові пабліки повідомили, що росіяни підняли два Ту з "Енгельса" – летять у бік східного кордону України.
"Шахеди" спостерігаються у Дніпропетровській області в північному напрямку.
На 21:42 тривогу оголошено в таких областях:
"Шахеди" летять з Дніпропетровщини на Харківщину.
Загроза від ударних дронів є для Херсонщини та Миколаївщини.
В напрямку Одещини летить нова група "Шахедів".
Перші дрони з'явилися на Запоріжжі та Дніпропетровщині.