У небо злітали МіГ-31К, в Запорізькій області працювала ППО: в Україні лунала повітряна тривога

По всій Україні вдень 6 листопада лунали сигнали повітряної тривоги. Так, у Росії знову злетіли у небо літаки МіГ-31К.

Ці літали є носіями гіперзвукових ракет типу "Кинджал". 24 Канал закликає громадян прямувати в укриття, щоб убезпечитися та врятуватися від небезпеки з неба.

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Повітряна тривога лунала по всій Україні

Повітряні сили оголосили відбій тривоги о 16:32. Це сталося після того, як МіГ-31К здійснив посадку у свій аеродром.

Повітряні сили повідомили про небезпеку для всієї України близько 15:07. Там зазначили, що тривога пов'язана з ракетною небезпекою.

Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок, Північний Кавказ,

– мовиться у повідомленні.

Цей потенційний носій "Кинджалу" є небезпечний тим, що ракети можуть оминати українську протиповітряну оборону. Крім того, винищувачі МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ, які можуть мати на собі крилаті ракети.



Чим небезпечний "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

У телеграм-каналі Monitor пояснили, що зльоти бортів МіГ-31К можуть здійснюватись, у тому числі й для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Зрештою експерти зазначили, що Повітряні сили зобов'язанні реагувати на такі потенційні загрози, навіть коли ворожі борти знаходяться на відстані декількох областей Росії від держкордону України.

У Запорізькій області працює ППО

Повітряні сили також розповіли, що у Запорізькій області працює українська протиповітряна оборона. Зокрема, там зафіксували ворожий безпілотний літальний апарат, який ліквідовують наші захисники неба.

Раніше МіГ-31К злітав 4 листопада

Повітряні сили оголосили тривогу 4 листопада о 12:39 через зліт у небо російського винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" у країні-агресорці. Зокрема, цей літак є носієм гіперзвукової ракети "Кинджал".

Тривога через зліт МіГ-31К тривала довго, адже вони пробули у небі декілька годин. Аж о 15:09 Повітряні сили оголосили про відбій.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що під час тривоги у небі перебували 3 винищувачі МіГ-31К. За його словами, поки ці літаки перебувають у повітряному просторі, без варіантів вмикатиметься повітряна тривога для всіх областей.