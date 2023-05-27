Росіяни зняли цинічну рекламу готелю в Бахмуті: на фоні руїн та з тупими посмішками

Росіяни продовжують дивувати своїм цинізмом, цього разу вони зняли рекламу на фоні зруйнованого ними ж у Бахмуті готелю Atlantic. Пропонують безкоштовні номери.

Відео зняли просто на руїнах будівлі, чоловік радо пропонує номери і каже, що оселитись можна безкоштовно. В ролику також задіяно російських вояк. Відповідну "рекламу" поширили у соцмережах, інформує 24 Канал.

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Цинізм росіян зашкалює

Ба більше, відео знято за сценарієм, непереконлива гра актора додає йому лише убогості.

Спершу у кадрі з'являється хлопець у біло-противній сорочці та констатує, що сьогодні він зупиняється у новому місті, а тому йому треба номер в готелі.

Чоловік підходить до двох окупантів, які стоять біля зруйнованого готелю Atlantic, і запитує, чи є в ньому вільні номери. Ті відповідають з посмішкою, що в готелі можна оселитися безкоштовно.

Таким способом росіяни вирішили розрекламувати сервіс для бронювання готелів.

Цинічна реклама росіян у зруйнованому Бахмуті: відео

Важливо! Окупанти зруйнували готель Atlantic 27 липня 2022 року. Тоді в ньому загинула одна людина, ще чотири – постраждали. Їх діставали рятувальники з-під завалів.

Готель збудували лише у 2019 році, його вважали одним із кращих у місті: там зупинялись активісти, журналісти та просто гості міста.

Зараз же на місці готелю лише руїни.



Окупанти перетворили на руїни готель у Бахмуті / Колаж 24 Каналу

А ось такий вигляд готель мав до приходу росіян.



Готель збудували у 2019 році / Фото з мережі