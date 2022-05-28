Росіяни зранку обстріляли житлові будинки у Миколаєві: є постраждалі

Російські окупанти вкотре атакували цивільну інфраструктуру Миколаєва. Через це постраждали місцеві мешканці.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Зараз на місці працюють рятувальники та медики.

Зауважте Росіяни обстріляли Чорнобаївку: постраждало подружжя, а їхній син загинув

Мер обіцяє більше деталей згодом

Олександр Сєнкевич підтвердив, що унаслідок ранкових обстрілів, на жаль, є постраждалі. Однак більше деталей мер Миколаєва обіцяє надати згодом.

Знову ціллю російських окупантів стали житлові будинки. Маємо попередню інформацію про постраждалих цивільних. Подробиці повідомлю вам згодом,

– повідомив Сєнкевич.

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що постраждалих унаслідок обстрілу забрала швидка. Загалом станом на 28 травня у лікарнях перебувають 310 мешканців Миколаївщини, які зазнали поранень через російські обстріли.

На фото видно, що через обстріли в багатьох квартирах повибивало вікна. На вулиці багато уламків дерев. Ганна Замазєєва уточнила, що росіяни атакували житлові будинки неподалік дитячого садочка.

Наслідки обстрілу Миколаєва / Фото ГУ ДСНС у Миколаївській області

Останні новини з Миколаївщини

Ввечері 20 травня сили ППО збили над Миколаївщиною крилату ракету Х, яку росіяни випустили зі стратегічного бомбардувальника.

За 20 травня, окупанти гатили по передмістю Миколаєва з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Окрім того, зафіксували обстріли в Широківській громаді. На щастя, постраждалих не було.

Вночі 22 травня були обстріли у Широківській громаді. Згоріли 3 будинки внаслідок прямих влучень, потерпілих немає. Вдень, вночі й досі тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформації щодо потерпілих і пошкодження наразі немає.

За добу 24 травня унаслідок ворожих обстрілів на Миколаївщині 4 людей зазнали поранень. Дітей серед них немає.

26 травня в Миколаївській облраді повідомили, що під час чергового обстрілу області під ворожий вогонь потрапили 2 жінки, які випасали худобу поблизу населеного пункту Березнегувате. Одна з них загинула на місці, іншу госпіталізували.

Варто переглянути – бабуся з Харкова розповіла про смерть онука, якого вбили росіяни: дивіться відео