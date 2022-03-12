Росіяни зривають евакуацію, та попри все вдалося врятувати 7144 людини, – Зеленський
Президент України опублікував вечірнє звернення до українців та світу 11 березня. Серед іншого він говорив і про важливу проблему – евакуації людей з територій бойових дій.
За словами Володимира Зеленського, Україна не припинить спроб врятувати людей. Навіть попри те, що окупанти постійно намагаються ці спроби цинічно зірвати.
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Звернення Зеленського 11 березня: цього дня вдалося врятувати 7144 людини
"Сьогодні російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів. Але попри все вдалося врятувати 7144 людини. З Енергодара, Бучі, Гостомеля та Козаровичів", – розповів президент.
І це 7144 причини, щоб і завтра, і післязавтра намагатися організувати порятунок для українців з оточених міст. Ми будемо це робити,
– наголосив Зеленський.
І додав, що так само держава робитиме все, щоб завозити в українські міста гуманітарний вантаж.
На жаль, біда з Маріуполем – він заблокований ворогом: "Російські війська не пропустили в місто нашу допомогу та продовжують катувати наших людей, наших маріупольців".
Завтра все одно ми спробуємо ще раз. Ще раз направити їжу, воду та медикаменти для нашого міста,
– пообіцяв глава держави.
Повне відео вечірнього звернення Зеленського 11 березня