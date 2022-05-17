Росіяни зрозуміли, що їхнім ЗМІ ніхто не вірить: пробують залучити іноземців до створення фейків

Пропагандисти після довгих років брехні та маніпуляцій раптом зрозуміли, що їм не ймуть віри. Росіян це не збентежило – вони почали шукати собі подібних серед іноземців.

Російські пропагандисти починають розуміти, що їх вплив далеко не такий великий, як вони собі вигадали. Через це вони почали шукати способи подавати свою брехню через більш авторитетні джерела.

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Нові потуги російської пропаганди

Як стало відомо нашим розвідникам, у Росії зрозуміли, що світ перестав вірити інформації з російських джерел, адже знайти там бодай якусь правду – надзвичайно складне завдання. Через це в Кремлі було прийняте рішення про залучення європейських журналістів та світові ЗМІ для поширення їхньої брехні.

Стало відомо, що першою такою операцією має стати престур закордонних журналістів тимчасово окупованими територіями України. Захід готує департамент інформації та масових комунікацій міністерства оборони Росії.

У період з 18 по 21 травня рашисти хочуть показати іноземним журналістам знищений ними Маріуполь. Вони планують звинуватити Україну у руйнації міста та масових вбивствах мирних містян. Для цього ворог вже завіз до міста уламки українських боєприпасів, які вони зібрали на Донеччині, та "масовку" з Донецька та Горлівки, яка вже натренована розповідати про "злочини" героїчних захисників Маріуполя.

Окрім того, представників іноземних ЗМІ планують завезти у Херсон, Нову Каховку, Скадовськ, Армянськ та Донецьк.

Україна вже повідомила усі світові ЗМІ про заплановану провокацію ворога та просить не брати участі у спробі російських окупантів збрехати про скоєні ними злочини проти українців.

Фейки росіян: останні новини

Для виправлення ситуації з проваленою мобілізацією російські окупанти почали лякати своїх громадян "диверсантами з України". Щоправда, недолугий фейк про "терориста" у Курську навряд чи дасть бажаний ефект.

Особливо "палає" в Росії через перемогу України на Євробаченні, а особливо – від неймовірної підтримки глядачів, яка забезпечила нам перемогу в конкурсі. Пропагандисти не вигадали нічого кращого, аніж заявити, що Україна погрожувала усім, хто за неї не проголосує, вигнанням з НАТО та ЄС.

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