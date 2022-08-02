Ворожі війська обстріляли Миколаївку: під завалами можуть бути люди
російські вбивці нещадно обстрілюють Донеччину. Внаслідок атак виникають масштабні пожежі.
Про це повідомили 2 серпня у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Зазначили, обстріл Миколаївки Краматорського району стався сьогодні вночі.
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"Чергові відділення рятувальників 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління прибули на виклик про пожежу, яка сталась внаслідок обстрілу міста Миколаївка Краматорського району", – написали пожежники.
Тепер школа у Миколаївці має такий вигляд / Фото ДСНС
Руїни у Миколаївці / Фото ДСНС
Росіяни знищили школу
За інформацією рятувальників, пожежа охопила другий та третій поверхи спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Працівникам ДСНС вдалось погасити вогонь. Наразі вони розбирають завали.
Під завалами можуть знаходитись люди,
– наголосили у ДСНС.
Рятувальники шукають людей у руїнах / Фото ДСНС
Пожежу вдалось ліквідувати / Фото ДСНС
Рятувальники у Миколаївці / Фото ДСНС
Завершено рятувальні роботи
В Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про завершення рятувальних робіт на місці руйнування триповерхової будівлі спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату в місті Миколаївка Краматорського району.
З-під завалів вилучено тіло загиблого чоловіка – особа встановлюється.
Зазначається, що було проведено розчищення та розбір близько 60 тонн зруйнованих елементів будівлі. Для цього залучалися 26 осіб та 4 одиниці техніки, з них від ДСНС – 21 особа та 2 одиниці техніки.
Обстріли Краматорська
Окупанти 29 липня ракетами вдарили по Краматорську, що на Донеччині. Вони влучили у житловий масив. Там виникли пожежі. Також загорілися автомобілі, які стояли неподалік.
Рятувальники витягли з-під завалів тіла двох людей. Загалом відомо про 5 постраждалих. Їх госпіталізували.
Кілька днів перед тим, 22 липня, росіяни вдарили по школі у Краматорську. Також руйнувань зазнали 2 машинобудівні заводи. Під завалами школи рятувальники знайшли тіла трьох людей.
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