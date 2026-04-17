Переживають за життя і зради: серед російських військових зріс попит на ворожок
- Російські військові все частіше звертаються до магічних практик, попри засудження з боку церкви.
- Попит на магічні атрибути зріс, а патріарх Кирил назвав ворожіння "диявольською силою".
Серед російських військових, які воюють проти України, фіксують сплеск інтересу до магії та екстрасенсорики. Попри засудження церкви, такі практики стають для них способом впоратися зі страхом і невизначеністю.
За 7 років майже половина росіян зверталася до магії. Про це пише Reuters.
Що відомо про зростання інтересу росіян до ворожок?
Російські військові дедалі частіше звертаються до магічних і екстрасенсорних практик, попри негативне ставлення Російської православної церкви.
За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, близько 85% росіян вже мали досвід використання магічних практик. Водночас частка тих, хто вірить у магію, зросла з 33% у 2019 році до майже 50% у 2026-му. Соціологи пояснюють це зростанням тривоги через війну та загальну нестабільність.
У таких умовах віра в містичні сили стає для людей своєрідним психологічним захистом. Особливо це помітно серед військових: їх найчастіше цікавлять питання виживання на фронті та вірності партнерів. Для цього використовують різні практики – від карт таро до амулетів. За даними російських продавців, попит на магічні атрибути суттєво зріс: продажі захисних амулетів і кришталевих куль збільшилися більш ніж удвічі, а деякі "обереги" – у кілька разів.
У Російській православній церкві вже відреагували на цю тенденцію. Її глава, Патріарх Кирил, назвав ворожіння "диявольською силою" та закликав обмежити рекламу подібних послуг.
Важливо! 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки повідомляв, що економіка Росії скоротилася на 1,5% у першому кварталі 2026 року, що є найгіршим показником з часів західних санкцій. Будівельна галузь і обробна промисловість зазнали значного спаду, а інвестиції в основний капітал скоротилися на 5,3% у четвертому кварталі 2025 року.
Які проблеми через війну виникають у росіян?
Агенти "Атеш" повідомили про погіршення морального стану російських військових під Куп'янськом. Вже тривалий час окупанти страждають від цілого спектра проблем, зокрема від алкоголізму та внутрішнього насильства.
Санкції проти Росії завдали Кремлю економічних втрат, змусивши витратити 130 мільярдів доларів на обхід санкцій та закупівлю заборонених товарів. Експорт ключових російських товарів, таких як залізна руда, чорні метали та деревина, суттєво знизився.
Керівник Центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що у Росії вже скаржаться на дефіцит боєприпасів до деяких систем ППО. Зокрема там незадоволені через нестачу БК до "Панцирь-С1".