Звозять гастарбайтерів та обкладають місцевих даниною: окупанти вкрай озвіріли у Маріуполі

Тимчасово окупований Маріуполь змушений виживати під тиском росіян. У місті з'явилося чимало представників різних так званих народностей з Росії. Ба більше – навіть оголошення по місту розвішені їхньою мовою і мовою тих країн, які співпрацюють з агресором, але аж ніяк не російською.

Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін. На місцевих здійснюється постійний тиск.

Дивіться також Китайська співачка цинічно відповіла, чому заспівала "Катюшу" у розбитому Драмтеатрі в Маріуполі

Росіяни відбирають майно

Наразі у Маріуполі залишился 5-та частина мешканців, а це близько 100 тисяч людей, відзначив Забавін. Переважно це пенсіонери і люди похилого віку. А також ті, у кого залишилося певне майно у місті. Щомісяця окупанти погрожують відібрати квартири чи вцілілі будинки, якщо там не проживатимуть їхні власники.

Вони визнають їх "безхозними" і передають у власність так званої "ДНР". Людей під страхом змушують перебувати в місті, бо у них є певне майно,

– розповів депутат Маріупольської міськради.

Напередодні, 15 вересня, окупанти розповсюдили новий список так званого "безхозного" майна. За їхнім "розпорядженням" власники мають у 30-денний термін з'явитися там. Інакше – його просто заберуть.

Дмитро Забавін про ситуацію у Маріуполі: дивитись відео

З тих, хто залишився у місті, є певна кількість колаборантів. "Їх тисячі", – зазначив Дмитро Забавін. Але разом з цим здебільшого це люди, які чекають на деокупацію міста. Багато хто з них досі не отримав російський так званий паспорт і, відповідно, не може влаштуватися на роботу.

"Ті, хто проживає у власних будинках, вирощують овочі, фрукти і продають їх. Але їх росіяни як у 90-ті обкладають даниною. Її треба платити так званій адміністрації-гауляйтерам, чи поліції, чи бандитам, які є у місті. Ось так живе Маріуполь", – розповів він.

Ситуація у Маріуполі: останні новини