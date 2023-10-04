Хочуть повернутися додому: кого росіяни звозять на окуповані території

Окупанти масово завозять російське населення на тимчасово окуповану територію України. Зокрема, такі дії спостерігаються у Донецькій та Луганській областях.

Натомість на лівобережній Херсонщині, яка перебуває під окупацією російських військ, такої масштабної практики не відбувається. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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Кого росіяни завозять на Херсонщину

Росіяни намагаються закрити потреби у спеціалістах медичної та освітньої сфери. Тому завозять працівників з різних регіонів Росії, але переважна більшість приїжджають у відрядження. Тобто вони відпрацьовують кілька місяців та повертаються.

Назавжди залишається мінімальна кількість громадян Росії. І навіть ті, які приїжджають, змінюють своє рішення та вже хочуть повернутися додому,

– сказав заступник голови Херсонської обласної ради.

Адже під час спілкування з місцевим населенням, росіяни розуміють, що їх тут не раді бачити. Тому, імовірно, жити окупантам в такій атмосфері не дуже комфортно.

Чому завезені росіяни не хочуть залишатися на Херсонщині

Як зазначив Соболевський, росіяни покидають тимчасово окуповану Херсонщину, бо українці не хочуть з ними працювати.

Крім того, раніше чимала кількість людей змогли виїхати через коридор Василівка – Запоріжжя на підконтрольну Україні територію. Щодня по 500 – 800 осіб виїжджали з Херсонщини, ночуючи всією сім'єю по кілька діб у машині. Наразі дуже складно виїжджати через Крим, проте людей це не зупиняє.

Соболевський про ситуацію в Херсонській області: дивитися відео

Також росіянам не вистачає спеціалістів з критичної та гуманітарної інфраструктури, тому ворог залучає працівників з Росії.

Наші місцеві спеціалісти саботують їхні так звані реформи стосовно примусу людей на отримання паспортів та медичних полісів. Ми рідко фіксуємо, щоб наші лікарі відмовляли в медичних послугах, якщо немає російського паспорта та полюса. Проте для їхніх лікарів – це нормально. Вони чудово розуміють, що так потрібно,

– сказав Соболевський.

І також додав, що з українськими вчителями подібна ситуація. Вони саботують та не займаються масштабною пропагандою, хоча вмикають російський гімн на уроках та просять дітей вставати.

Натомість для російських вчителів, які приїжджають на Херсонщину – це основне завдання. Вони намагаються популяризувати серед дітей думку, що "Росія – дуже крута".

Кого окупанти завозять у Мелітополь

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів 24 Каналу, що у тимчасово окупованому місті українські вчителі також відмовляються викладати у школах. Тому ворог завозить їх з континентальної Росії.

До прикладу, в 15 школу Мелітополя росіяни завезли вчителя історії з Дагестану, який навіть не розуміє та складно розмовляє російською мовою. Зауважимо, це одна з найбільших шкіл міста, яку відреконструювали ще до повномасштабного вторгнення.

Такою є якість освітніх послуг. Саме тому сьогодні посилився терор та тиск на наших вчителів,

– зауважив мійський голова.

Наразі найбільш вразлива категорія – діти. Також, за його словами, російські пропагандисти розповідають, що готують "партію" дітей, яких буцімто збираються відвезти в Москву та Пітер на культурні заходи.

Насправді ми чітко розуміємо, що це лише промивання мізків нашим дітям та насичення їх неправдивою історією й пропагандою,

– резюмував Іван Федоров.

Ситуація на окупованій території