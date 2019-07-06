Росіяни зараз намагаються зробити так, аби ми один одного перегризли, – заступник секретаря РНБО

Загрози національній безпеці України не змінились. Росія як хотіла розхитати ситуацію всередині України, так і продовжує цього хотіти та робити. Так, вона продовжує періодично піднімати градус на Сході України і збільшувати кількість обстрілів.

Росія хотіла, щоби незалежна Україна не існувала, а була лише частиною РФ. Вона продовжує і подовжуватиме реалізовувати це бажання, розповів в інтерв’ю 24 каналу генерал Збройних сил, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

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У певних моментах росіяни зараз намагаються зробити так, аби ми один одного перегризли у політичних та ідеологічних баталіях. Що більше ми будемо один одного душити і звинувачувати у чомусь – то краще для них. Так нас легше завоювати,

– пояснив Кривонос.

При цьому він наголосив, що бачить в Україні потенціал протистояти загрозам, що існують.

"Кількість населення, яка готова захищати українську незалежність до останнього – достатньо серйозна. Це поки що серед цих людей є певний розбрат. Але якщо ситуація буде погіршуватись – ці люди об’єднаються", – переконаний генерал.

Він додав, що треба постійно вести боротьбу за розум і серце українського народу. Влада повинна пояснювати людям, що ця війна – гібридна. Вона ведеться різними способами не лише на фронті, але і всередині країни.

Читайте повне інтерв’ю з Сергієм Кривоносом на 24 каналі

Що відомо про Сергія Кривоноса? У 2019 році був кандидатом у президенти України, проте в останній момент відмовився від участі у виборах. А невдовзі після цього тоді ще президент Петро Порошенко призначив Кривоноса заступником секретаря РНБО. На цій посаді Кривонос замінив Олега Гладковського, звільненого з РНБО через резонансний корупційний скандал навколо "Укроборонпрому".



Російське збройне вторгнення в Україну застало Кривоноса на посаді начальника штабу – першого заступника командувача ВДВ. Військовий відразу долучився до місії з евакуації з-за лінії фронту екіпажів захопленої ворогом авіатехніки. Постійно перебував у зоні АТО. У 2014 році особисто командував обороною Краматорського аеродрому, яка призвела до значних втрат у лавах проросійських бойовиків.



Того ж року Кривоноса призначили начальником Управління спеціальних операцій Генштабу ЗСУ. Полковник і його команда розробили стратегію побудови українських Сил спецоперацій у співпраці з представниками НАТО. Але, за даними журналіста Юрія Бутусова, тодішній начальник Генштабу Віктор Муженко негласно усунув Кривоноса від реалізації програми підготовки ССО через особистий конфлікт. Взимку 2016 року Кривонос був призначений першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.