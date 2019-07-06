11:55
6 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чим Путін Папу дивував. Як Гітлер піднімає демографію Росії
      Вєсті Кремля
      20:34, 5 липня
      Вєсті.UA: Географічний провтик Зеленського. Як Поплавський і Винник пройдуть у Раду
      Вєсті.UA
      19:54, 5 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Росіяни зараз намагаються зробити так, аби ми один одного перегризли, – заступник секретаря РНБО

      10
      Сергій Кривонос назвав сьогоднішні загрози національній безпеці України
      Сергій Кривонос назвав сьогоднішні загрози національній безпеці України / Кадр з відео

      Загрози національній безпеці України не змінились. Росія як хотіла розхитати ситуацію всередині України, так і продовжує цього хотіти та робити. Так, вона продовжує періодично піднімати градус на Сході України і збільшувати кількість обстрілів.

      Росія хотіла, щоби незалежна Україна не існувала, а була лише частиною РФ. Вона продовжує і подовжуватиме реалізовувати це бажання, розповів в інтерв’ю 24 каналу генерал Збройних сил, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

      Читайте також: Більшість людей в Україні навіть не зрозуміла, що йде війна, – заступник секретаря РНБО

      У певних моментах росіяни зараз намагаються зробити так, аби ми один одного перегризли у політичних та ідеологічних баталіях. Що більше ми будемо один одного душити і звинувачувати у чомусь – то краще для них. Так нас легше завоювати,
      – пояснив Кривонос.

      При цьому він наголосив, що бачить в Україні потенціал протистояти загрозам, що існують.

      "Кількість населення, яка готова захищати українську незалежність до останнього – достатньо серйозна. Це поки що серед цих людей є певний розбрат. Але якщо ситуація буде погіршуватись – ці люди об’єднаються", – переконаний генерал.

      Він додав, що треба постійно вести боротьбу за розум і серце українського народу. Влада повинна пояснювати людям, що ця війна – гібридна. Вона ведеться різними способами не лише на фронті, але і всередині країни.

      Читайте повне інтерв’ю з Сергієм Кривоносом на 24 каналі

      Що відомо про Сергія Кривоноса? У 2019 році був кандидатом у президенти України, проте в останній момент відмовився від участі у виборах. А невдовзі після цього тоді ще президент Петро Порошенко призначив Кривоноса заступником секретаря РНБО. На цій посаді Кривонос замінив Олега Гладковського, звільненого з РНБО через резонансний корупційний скандал навколо "Укроборонпрому".

      Російське збройне вторгнення в Україну застало Кривоноса на посаді начальника штабу – першого заступника командувача ВДВ. Військовий відразу долучився до місії з евакуації з-за лінії фронту екіпажів захопленої ворогом авіатехніки. Постійно перебував у зоні АТО. У 2014 році особисто командував обороною Краматорського аеродрому, яка призвела до значних втрат у лавах проросійських бойовиків.

      Того ж року Кривоноса призначили начальником Управління спеціальних операцій Генштабу ЗСУ. Полковник і його команда розробили стратегію побудови українських Сил спецоперацій у співпраці з представниками НАТО. Але, за даними журналіста Юрія Бутусова, тодішній начальник Генштабу Віктор Муженко негласно усунув Кривоноса від реалізації програми підготовки ССО через особистий конфлікт. Взимку 2016 року Кривонос був призначений першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

      blog_ava
      Папа Римський вперше прокоментував війну на Донбасі після зустрічі з Путіним
      сьогодні
      4308
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Кривонос Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія РНБО
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
      сьогодні , 10:10 Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
      Наталія Печерська 462
      Россия зря радуется возвращению в ПАСЕ
      сьогодні , 08:25 Россия зря радуется возвращению в ПАСЕ
      Сергій Климовський 7022
      Портрет типичного путиниста
      5 липня , 22:00 Портрет типичного путиниста
      Максим Мирович 1072
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      5 липня , 20:01 Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      Світлана Попова 2003
      Чи зможе Україна скласти конкуренцію Туреччині щодо туризму
      5 липня , 19:05 Чи зможе Україна скласти конкуренцію Туреччині щодо туризму
      Яніна Ткачук 743
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук