Ви – цивілізовані нацисти, – росіянин у полоні розлютив заявою про українців

Не всі окупанти поповнюють статистику втрат. Деяким із них вдається потрапити у полон. Причому вони визнають, що перебувають у хороших умовах.

Такої думки росіянин Артем із Кемерово. З ним поспілкувалися журналісти. На питання про нацистів, він ствердно відповів, що думав про їхню наявність в Україні. Але обурило не це, а його наступна репліка.

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В Україні – "цивілізовані нацисти"

Журналістка спитала Артема, чи думав він, що в Україні – нацисти. На це він відповів ствердним "Так". Коли ж перепитала, чи змінив він свою думку, то окупант заявив, що думає так само.

Тоді його спитали про умови утримання у полоні. За словами російського загарбника, вони – хороші. Це штовхнуло на логічне питання про те, чи були б хороші умови, якби його дійсно утримували так звані нацисти. Обурлива репліка загарбника не забарилася.

Ну, ви – цивілізовані нацисти,

– каже, усміхаючись, окупант.

Ми могли б його виправдовувати. Мовляв, усе це він каже, щоб після повернення до Росії не сісти за ґрати. Але реальність така: він прибув до України, щоб убивати, а зараз відверто насміхається. Адже він знає, як знущаються з наших захисників, які потрапили до російського полону.

Зауважимо, що у таборі для військовополонених росіян у них є ціла низка можливостей. Про них розповіли кореспонденти, які на власні очі побачили, в яких умовах утримують наших ворогів.

Які ще можливості мають окупанти