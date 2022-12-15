Хотів стати міністром: росіянин-безхатько розбив вікно в адміністрації Путіна

Росіянин, який живе на вокзалі, розбив вікно у приймальню Владіміра Путіна. Ні, це не був протест через війну в Україні чи мобілізацію. Росіянин таким способом намагався вибити собі місце в уряді.

Мріяв стати міністром, а опинився у психлікарні

30-річний Алєксєй Понамарьов є фанатом очільника Кремля. Про це повідомляють російські телеграм-канали, пише 24 канал.

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Понамарьов завжди мріяв очолити якесь російське міністерство. Яке саме – неважливо, головне стати міністром. Отож мешканець Казанського вокзалу написав резюме, зробив презентацію і пішов втілювати свою мрію.

Тут Понамарьов зіткнувся з першими складнощами – в адміністрацію Путіна його, з якогось дива, не впустили. Однак росіянин вирішив не здаватися і наступного дня знову пішов під Кремль. Цього разу чоловік вирішив бути наполегливішим і показати, як сильно він бажає цієї роботи.

Як Кремль втратив наполегливого працівника

Безхатько взяв уламок бруківки і кинув його у вікно приймальні. Через кілька секунд Пономарьова затримали патрульні. Кар'єру в уряді довелося відкласти – росіянина забрали у психіатричну лікарню. Медики, які приїхали на місце події, діагностували у росіянина шизофренію.

До речі, судячи з соціальних мереж, чоловік дещо схиблений на політиці та історії. Він публікував фотографії із двійниками Йосипа Сталіна, Владіміра Леніна та Путіна.