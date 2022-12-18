"Навіть чеченці кажуть бігти звідси": російський окупант шокований, що досі живий

Росіян жаліється, що ледь не помер на війні. Він говорить про втрати своє армії, але переймається, що не бачив жодного українця.

Про це розповіли у Головному управління розвідки Міністерства оборони. Вони опублікували перехоплену розмову ворогів.

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"Вчора гранати впали за пів метра. Дупу подерло. У сорочці народилися. Втрьох вилізли. Мені в каску влучило. Добре, що каска була. Думав, когось вбило", – говорить загарбник.

Про що говорив загарбник

Окупант розповідає, що щодня на їхні позиції прилітають українські дрони й скидають вибухівку. Через це загарбники хочуть додому.

Всі хочуть додому, просто всі. Чеченці, які пройшли війни, кажуть, що треба бігти звідси. Це не війна, це просто… Я не бачив жодного хохла. Ми стоїмо і 200-х щодня вивозять, – сказав ворог.

Його співрозмовниця переймається і каже, що понад усе хоче його повернення додому. Для цього вона щоночі молиться.

"Приїду я. Кажу тобі, Бог, бл*ть, з нами", – відповів росіянин.

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