Псковський окупант віз з України битий монітор 1 228 кілометрів, щоб продати за 244 гривні
На російській інтернет-платформі безкоштовних оголошень розмістили оголошення про продаж розбитого монітора. Продавець заявив, що він був привезений з України як "трофей".
Битий монітор має 6 великих подряпин на екрані. Продавець зазначає, що він "якось вмикався на пів картинки".
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Окупант хоче продати битий вкрадений в Україні монітор
Росіянин сам заявив, що монітор "битий, трофейний LG з України". Вочевидь, він розуміє, що зламана техніка, навіть якщо вона отримана за допомогою мародерства на війні в Україні, мало кого зацікавить, тому одразу зазначив, що його можна розібрати на запчастини.
Росіянин намагається продати вкрадений в Україні битий монітор / Фото оголошення
Окупант просить за монітор за 500 російських рублів, що за сьогоднішнім курсом дорівнює 244 гривням з копійками. Ця "заманлива пропозиція" висить вже місяць, проте від дати розміщення оголошення товар так ніхто й не придбав.
Розбитий монітор "тарабанили" понад тисячу кілометрів
Продавець повідомив, що монітор можна забрати за адресою вулиця Госпітальна, 17, місто Псков. За цією адресою Google-мапи показують радянську багатоповерхівку зі старими дерев'яними віконними рамами радянського зразка. Зауважимо, що відстань між Псковом та Україною становить 1 228 кілометри.
Росіян мародерять будь-де, куди приходять
- Міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що мародерство – "фірмовий хід російської армії, куди б вони не йшли".
- Нещодавно міський голова Нової Каховки Олександр Коваленко розповів, що росіяни вдерлися до "Дому маркових коньяків "Таврія" та вивезли 2 нові лінії для розливу коньяків. Згодом обікрали цех, де витримували спирти, та вивезли зі складів готову продукцію.
- Командир четвертої бригади оперативного реагування Національної гвардії, полковник Артем Ілюхін повідомив, що росіяни викрали найцінніші деталі Ан-225 "Мрія".
- Підприємиця з Маріуполя розповіла, як росіяни пограбували її магазин. Натомість у Запорізькій області, коли окупанти вдерлися до одного із сіл, вони виносили з будинків одяг, подушки, жіночі куртки та светри, спідню білизну.
- Це лиш маленька крапля у морі. Достатньо лиш пригадати, як втікаючи з Київщини, росіяни перли на танках холодильники, килими та унітази.