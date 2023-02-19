Псковський окупант віз з України битий монітор 1 228 кілометрів, щоб продати за 244 гривні

На російській інтернет-платформі безкоштовних оголошень розмістили оголошення про продаж розбитого монітора. Продавець заявив, що він був привезений з України як "трофей".

Битий монітор має 6 великих подряпин на екрані. Продавець зазначає, що він "якось вмикався на пів картинки".

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Окупант хоче продати битий вкрадений в Україні монітор

Росіянин сам заявив, що монітор "битий, трофейний LG з України". Вочевидь, він розуміє, що зламана техніка, навіть якщо вона отримана за допомогою мародерства на війні в Україні, мало кого зацікавить, тому одразу зазначив, що його можна розібрати на запчастини.



Росіянин намагається продати вкрадений в Україні битий монітор / Фото оголошення

Окупант просить за монітор за 500 російських рублів, що за сьогоднішнім курсом дорівнює 244 гривням з копійками. Ця "заманлива пропозиція" висить вже місяць, проте від дати розміщення оголошення товар так ніхто й не придбав.

Розбитий монітор "тарабанили" понад тисячу кілометрів

Продавець повідомив, що монітор можна забрати за адресою вулиця Госпітальна, 17, місто Псков. За цією адресою Google-мапи показують радянську багатоповерхівку зі старими дерев'яними віконними рамами радянського зразка. Зауважимо, що відстань між Псковом та Україною становить 1 228 кілометри.

Росіян мародерять будь-де, куди приходять