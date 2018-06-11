Росіянин кумедно редагує фото Емілі Ратажковскі, додаючи себе: курйозна підбірка

Користувач мереж Максим з Росії вирішив розбавити сексуальні фото моделі Емілі Ратажковскі своєю присутністю. Так, студент-випускник з Новосибірська вирішив переосмислити звабливі фото, додавши за допомогою фотошопу власне силуети.

В одному з інтерв’ю Максим зізнавався, що йому дуже сподобалась Емілі у фільмі "128 ударів серця", в якому дівчина зіграла одну з головних ролей. Максим, який живе в російському місті з бабусею, давно мріє про зустріч з 27-річною красунею, однак поки що наближає цей момент за допомогою фотошопу.

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Пікантні світлини Емілі в купальник або топлес більше не будуть такими, як ми звикли бачити. Максим пильно слідкує за оновленнями Емілі в Instagram і миттєво робить власні курйозні версії фото, додаючи веселі підписи.

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