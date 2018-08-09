Росіянин Нурмагомедов вляпався в гучний скандал, познущавшись над жебраком: відео
Російський чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов виклав відео на своїй сторінці в Instagram, яке у подальшому викликало дуже багато негативних відгуків.
Спортсмен вирішив посміятися над жебраком, змусивши його віджиматися за гроші. Окрім Нурмагомєдова там був присутній також його брат, пише ТСН.
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Це відео прокоментував норвезький боєць – Джек Херманссон.
"Огидна поведінка. Люди можуть думати, що це нешкідливо, але це позбавляє людину гідності. І ви смієтеся над цим. Він бачить людей, які віджимаються кожен день, і при цьому не сміється. Але він думає, що це смішно, тому що віджимається жебрак?", – сказав Херманссон.
Нагадаємо, що бій чемпіона UFC в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова і Конора Макгрегора пройде 6 жовтня в Лас-Вегасі.
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