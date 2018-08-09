Росіянин Нурмагомедов вляпався в гучний скандал, познущавшись над жебраком: відео

Російський чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов виклав відео на своїй сторінці в Instagram, яке у подальшому викликало дуже багато негативних відгуків.

Спортсмен вирішив посміятися над жебраком, змусивши його віджиматися за гроші. Окрім Нурмагомєдова там був присутній також його брат, пише ТСН.

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What are your thoughts on this video posted by Khabib of him and his cousin paying homeless people to do press ups for money...



Personally we feel it's disgusting and degrading.. Especially them constantly laughing at those involved.. pic.twitter.com/msE5i9ureE — The MMA Bible (@TheMMABible) 6 августа 2018 г.

Це відео прокоментував норвезький боєць – Джек Херманссон.

"Огидна поведінка. Люди можуть думати, що це нешкідливо, але це позбавляє людину гідності. І ви смієтеся над цим. Він бачить людей, які віджимаються кожен день, і при цьому не сміється. Але він думає, що це смішно, тому що віджимається жебрак?", – сказав Херманссон.

Нагадаємо, що бій чемпіона UFC в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова і Конора Макгрегора пройде 6 жовтня в Лас-Вегасі.

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