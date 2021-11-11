Росіянина на 10 років кинули у в'язницю США через інтернет-шахрайство
Джерело:"Радіо Свобода"
Федеральний суд в американському Брукліні засудив росіянина Олександра Жукова до 10 років ув'язнення за інтернет-шахрайство. Воно коштувало рекламній індустрії США понад 7 мільйонів доларів.
Суд оголосив рішення щодо громадянина Росії 10 листопада. Через шахрайство чоловіка арештували.
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Росіянина ув'язнили у США на 10 років
Суд Брукліна вирішив відправити росіянина Олександра Жукова у тюрму за інтернет-шахрайство. В ув'язненні він перебуватиме наступні 10 років.
У спільній заяві федеральної прокуратури, ФБР та поліцейського управління Нью-Йорка йдеться про те, що, "сидячи біля свого комп'ютера в Росії та Болгарії, Жуков придумав і здійснив витончений шахрайський план щодо індустрії реклами, жертвами якого стали тисячі компаній у США".
Афера коштувала американській рекламній індустрії понад 7 мільйонів доларів.
Цей вирок надсилає потужний сигнал кіберзлочинцям у всьому світі про те, що їм не вдасться сховатися за кордоном від правосуддя,
– зазначили правоохоронці.
Деталі схеми, яку організував Жуков
- Восени 2014 року Жуков заснував компанію Media Methane. Офіційно вона розміщувала рекламу, переважно відеокліпи, на сайтах різних ЗМІ.
- Компанія росіянина приймала замовлення агентств, однак реклама з'являлася не на реальних сайтах ЗМІ, як на їх фальшивих копіях, створених Жуковим та його спільниками.
- Зловмисники використовували 2 тисячі комерційних комп'ютерних серверів, орендованих у Далласі та Амстердамі, та створили фіктивний трафік.
- Рекламодавці були переконані, що їхня реклама з'являлася на сайтах понад 6 тисяч видань, зокрема New York Times, New York Post, New York Daily News.
- На Жукова працювали декілька програмістів, які створили та підтримували технічну інфраструктуру, необхідну для проведення шахрайських операцій, себе зловмисник називав "королем шахрайства".