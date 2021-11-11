Росіянина на 10 років кинули у в'язницю США через інтернет-шахрайство

Федеральний суд в американському Брукліні засудив росіянина Олександра Жукова до 10 років ув'язнення за інтернет-шахрайство. Воно коштувало рекламній індустрії США понад 7 мільйонів доларів.

Суд оголосив рішення щодо громадянина Росії 10 листопада. Через шахрайство чоловіка арештували.

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Росіянина ув'язнили у США на 10 років

Суд Брукліна вирішив відправити росіянина Олександра Жукова у тюрму за інтернет-шахрайство. В ув'язненні він перебуватиме наступні 10 років.

У спільній заяві федеральної прокуратури, ФБР та поліцейського управління Нью-Йорка йдеться про те, що, "сидячи біля свого комп'ютера в Росії та Болгарії, Жуков придумав і здійснив витончений шахрайський план щодо індустрії реклами, жертвами якого стали тисячі компаній у США".

Афера коштувала американській рекламній індустрії понад 7 мільйонів доларів.

Цей вирок надсилає потужний сигнал кіберзлочинцям у всьому світі про те, що їм не вдасться сховатися за кордоном від правосуддя,

– зазначили правоохоронці.

Деталі схеми, яку організував Жуков

Восени 2014 року Жуков заснував компанію Media Methane. Офіційно вона розміщувала рекламу, переважно відеокліпи, на сайтах різних ЗМІ.

Компанія росіянина приймала замовлення агентств, однак реклама з'являлася не на реальних сайтах ЗМІ, як на їх фальшивих копіях, створених Жуковим та його спільниками.

Зловмисники використовували 2 тисячі комерційних комп'ютерних серверів, орендованих у Далласі та Амстердамі, та створили фіктивний трафік.

Рекламодавці були переконані, що їхня реклама з'являлася на сайтах понад 6 тисяч видань, зокрема New York Times, New York Post, New York Daily News.

На Жукова працювали декілька програмістів, які створили та підтримували технічну інфраструктуру, необхідну для проведення шахрайських операцій, себе зловмисник називав "королем шахрайства".

арештували Жукова у 2018 році в Болгарії. Наступного року його видали Сполученим Штатам. А у травні 2021 року суд присяжних визнав його винним у шахрайстві та відмиванні грошей. Крім десятирічного ув'язнення, росіянина оштрафували на майже 4 мільйони доларів.