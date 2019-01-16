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      Росіянину Логінову нічого робити на Кубку світу, – шведський біатлоніст

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      Шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон активно критикує росіянина Олександра Логінова
      Шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон активно критикує росіянина Олександра Логінова / BILDBYRÅN NORWAY

      Шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон активно критикує росіянина Олександра Логінова через допінговий скандал. Однак після спринту в Оберхофі він потиснув йому руку, що викликало здивування.

      Швед переконаний, що Логінов не повинен був повертатися після дискваліфікації за вживання допінгу.

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      "Я не здивований, що він виграв (спринт в Оберхофі, – Спорт24.). Логінов у цьому році провів багато хороших гонок, так що перемога була питанням часу. Але він був дискваліфікований за еритропоетин, так що я думаю, що йому взагалі нічого робити на Кубку світу. Ті, хто застосовував ЕПО, не повинні повертатися", – цитує біатлоніста Expressen.

      Але біатлоніст заявляє, що нічого не може вдіяти з цим, тому йому залишається тільки концентруватися на своїх виступах.

      Я потиснув йому руку на церемонії нагородження (в Оберхофі, – Спорт24.), а потім мене завалили питаннями про те, чому я це зробив. Я думаю, що з мого боку як спортсмена було б неправильно не тиснути йому руку. Але я ніколи не буду обіймати його й говорити, що його перемога – це здорово. Я потиснув йому руку, бо відчував, що так треба зробити. Він сидить на прес-конференції і думає, що не зробив нічого поганого. Я дуже здивований цьому. Мені здається, що він як мінімум повинен вибачитися перед усіма й сказати, що зробив велику помилку, яку більше не повторить,
      – сказав швед.

      "Але він завжди удає, що нічого не зробив. Такому спортсмену дуже складно довіряти. І я не відчуваю до нього ніякої симпатії", – додав Самуельсон.

      Нагадаємо, раніше француз Мартен Фуркад назвав ганьбою перемогу Логінова в спринті на етапі Кубка світу в Оберхофі, а швед Себастьян Самуельсон закликав росіянина вибачитися за використання допінгу в минулому. Також знайшли що сказати чеські біатлоністи Міхал Крчмарж і Ондржей Моравець.

      Теги: Спорт Новини біатлону Допінг
      Джерело: 24 Канал
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