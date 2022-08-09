росіянка в Австрії кричала на вулицях про "Херсон наш", але її миттєво наздогнала карма

росіяни не можуть проґавити нагоди хизуватись своїми загарбницькими настроями. Так, в Австрії одна з представниць країни-агресорки викрикувала про захоплений Херсон, та й нарвалась на неприємності.

І поки на тимчасово окупованих територіях ворог всіляко намагається провести "референдум", для росіян він уже відбувся. Тож за кордоном вони не полишають можливостей цим похизуватись.

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росіяни не крали в України 0 днів

Ролик, який виклали у мережу, демонструє росіянку, яка на тому самому "загниваючому Заході" – в Австрії – вирішила провести відпустку. окупантка знімала розмовне відео, під час якого причепилась до кількох дівчат з України.

В обох відео присутня ненормативна лексика. Тож не рекомендуємо дивитись їх неповнолітнім, а також людям з тонкою душевною організацією.

Її звернення почалось з вигуку "слава росії". Це ще один доказ того, що окупант просто не може прожити ані дня, щоб у нас щось не вкрасти. Після того, як її проігнорували, міська божевільна вирішила не зупинятись.

Вона догнала українок і викрикувала їм у спини "росія переможе". А вишенькою, так би мовити, мало бути запитання про те, чий же Херсон. Хоч дівчата підкреслили, що України, окупантку ця відповідь не влаштувала. Вона наголосила на тому, що в місті вже проводять "референдум". І що, мовляв, воно невдовзі стане російським остаточно.

окупантка в Австрії викрикувала про захоплений Херсон: дивіться відео 18+ (присутня ненормативна лексика!)

І ми, можливо б, не згадували про цю міську божевільну в Австрії. Але просто не могли оминути увагою її бідкання, використовуючи мемну фразу "А што случілось?".

Карма була моментальною

Невдовзі вона записала для своїх підписників у телеграмі відео. На ньому дівчина бідкалась на сервіс бронювання житла Booking. Мовляв, їй скасували бронь. Ба більше, акаунт окупантки там теж знесли.

Щойно мені прийшов на пошту лист від Booking, що моя бронь скасована, гроші повернуть упродовж трьох днів. Що, б***ь, задоволені? Ви мені спаскудили всю відпустку,

– театрально плаче окупантка.

росіянка бідкається про зіпсуту відпустку: дивіться відео 18+ (присутня ненормативна лексика!)

А могла собі чемно сидіти десь на болотах і горя не знати. Аж ні, їй страшенно потрібно було вигукувати всілякі бздури в Австрії, за що росіянка й поплатилась. І це ще вона обійшлась легким переляком. Могла ж отримати ще й депортацію з країни з забороною на в'їзд.

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