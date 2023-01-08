Світ втомився від вас: Кислиця показав відео, як росіянка скаржиться на ненависть у Мексиці

Росіянка поскаржилась на те, що її народ ненавидять у Мексиці. На це відреагував постпред України при ООН Сергій Кислиця.

Кислиця опублікував відповідне відео, на якому жінка заявила, що не розуміє, чому росіян так ненавидять по всьому світу. За її словами, вона дуже хоче виїхати з Мексики до своєї країни-агресорки.

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Росіянка поскаржилась на ненависть у Мексиці

У Мексиці нас просто ненавидять. Ненавидять! Ми сюди їдемо тому, що нам у США треба потрапити, але росіян просто ненавидять. Росіяни тут ненавидять росіян, мексиканці тут ненавидять росіян, усі тут ненавидять росіян! Я вже терпіти це не можу. Ми сильні, дуже терплячі, але я не розумію, чому наші паспорти не такі сильні як, наприклад, бразильські чи мексиканські? Чому всі нас так сильно принижують? Чому всі так ненавидять росіян? Мене це просто принижує. Я так втомила від цього,

– заявила жінка на відео.

Як росіянка бідкається на ненависть у Мексиці: дивіться відео

Сергій Кислиця відреагував на ці кадри. Він заявив, що зараз увесь світ втомився від таких росіянок, як ця жінка.

"Боже! Вона просто не розуміє! Коли у вас є російський паспорт, ви є громадянином держави-агресорки з історією вторгнення до сусідів, століть імперіалізму та колоніалізму, геноциду, масових вбивств, тортур, викрадень. Світ уже втомився від тебе. Іди додому!" – написав він.

Росіянка бідкалась, що їй нічого не продають в аеропорту

Раніше у мережі поширили відео, де росіянка бідкається, що не змогла купити колечко через те, що має паспорт країни-терористки. Дівчині відмовили, за її словами, у магазині Діор. Вона заявила, що це "крінжова" історія.

"Крінж історія – зайшла я в Діор, щоб купити собі колечко, стою в черзі. І тут – вибачте, з російським паспортом ми вам нічого продати не можемо. І я така – ясно", – сказала росіянка.