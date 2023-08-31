Російська туристка влаштувала істерику в магазині на Балі: її відправили в лікарню
Джерело:Nusa Bali
Громадяни країни-агресорки, яким пощастило виїхати за її межі, продовжують демонструвати світу свою неадекватність. Цього разу росіянка налякала жителів Балі.
Поліція Балі затримала неадекватну російську туристку, яка влаштувала істерику в одному з магазинів. ЇЇ дії "загрожували безпеці оточуючих", тож громадянці Росії доведеться розбиратися із міграційною службою.
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"Шаленіла і танцювала без видимої причини"
Інцидент стався на вулиці Джалан Балі Кліф у туристичному районі острова Унгасан. Місцеві побачили, як туристка з РФ "шаленіла і танцювала без видимої причини". Їх налякала поведінка жінки, тож вони викликали правоохоронців.
Росіянка почала чинити опір працівникам поліції, коли ті вивели її з магазину та надягли на неї наручники. Також повідомляють, що вона кидалась на місцевих.
Туристку доставили до лікарні, щоб провести обстеження. За словами представника поліції Агунга Кетута Сур'янегара, у жінки могли бути проблеми із психікою, а також депресія.
Після обстеження росіянці доведеться поспілкуватися із міграційною службою Балі.
Неадекватні російські туристи: останні новини
- Російські туристи набрали зі шведського столу понад 35 кілограмів найрізноманітнішої їжі. Співробітники готелю Туреччини були шоковані нахабством громадян Росії та їхніми поясненнями. Інцидент стався в Анталії. Очевидці зробили відео в одному з готельних номерів та виклали кадри у соцмережах.
- Не так давно турист з Росії хамськи поводився з українками у Туреччині. Він викинув їхні речі та зайняв чужий шезлонг. Після цього фанат "русского міра" підтримав повномасштабне вторгнення своєї держави в Україну та почав хизуватися тим, що він нібито особисто вбивав українців.
- Нещодавно в Батумі росіяни намагалися поширювати кремлівські наративи про нібито "братні народи". Після цього туристи заявили грузинам, що Росія "звільнила" від них Абхазію.