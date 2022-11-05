Нелегалка з Росії влаштувала скандал в Таджикистані: причепилась до мови – відео

У Таджикистані затримали росіянку через відсутність реєстрації. Жінка ж висунула претензії, мовляв, нічого не розуміє, якщо не російською мовою.

Так, росіянка у традиційному стилі почала обурюватись, чому в чужій країні немає її мови. Інцидент стався в аеропорту. Весь скандал потрапив на відео, яке оприлюднили в мережі, передає 24 канал.

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Жінка виявилась нелегалкою

Мешканку Іжевська не пустили на рейс представники Міністерства внутрішніх справ Таджикистану. Вони наголосили, що росіянка перебуває в країні нелегально. Вона не пройшла реєстрацію протягом 10 днів.

Та у відповідь не вигадала нічого кращого, ніж проявити агресію. Жінка додумалась причепитись до мови у чужій країні. Власне, це притаманно жителям держави-агресорки.

Як я могла стати на облік, якщо у вас тут все іноземною мовою написано?!

– обурилась жінка.

Розмову вона вела на підвищених тонах, хоч правоохоронці спокійно пояснювали, що порушила росіянка.

Скандал з російською нелегалкою у Таджикистані: відео

Росіянка вдарила дівчинку в літаку

Скандали з жителями Росії за кордоном стаються доволі часто. Наприклад, у вересні в літаку Відень – Валенсія росіянка вдарила дівчинку з України.

Жінці не сподобалось те, що у дитини була подушка з вишитим військовим ЗСУ та знаменитою фразою про "русскій корабель". На щастя, дитина не отримала фізичної шкоди, але добре перелякалась від неадекватної поведінки.

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