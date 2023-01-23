У Лондоні росіянці не захотіли продати обручку Cartier: потішне відео

Поки в Україні вже 11 місяців триває повномасштабна війна, росіяни за кордоном досі роблять вигляд, що нічого не розуміють. Тому в мережі час від часу з'являються кумедні відео, де громадяни Росії скаржаться на "загниваючий Захід", де вони самі і проживають.

Так сталось і з росіянкою в Лондоні, яка намагалась придбати кільце від Cartier. До слова, брендована обручка коштує 14 тисяч фунтів стерлінгів.

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Прикрасу не продали через національність

Російська блогерка, перебуваючи у Лондоні, вирішила зробити покупку в магазині Harrods. Проте шопінг росіянки виявився невдалим. Жінці не захотіли продавати обручку Cartier через те, що вона росіянка.

Я просто за**алася, вчора мені не продали обручку, через те, що я росіянка,

– зазначила блогерка.

Як кажуть, біда не приходить одна. Росіянка поскаржилася, що в іншому магазині не пройшла транзакція, оскільки у банку Revolute стоїть обмеження на оплату 6 тисяч фунтів стерлінгів.

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Також росіянка додала, що робитиме резидентство ОАЕ, "оскільки їй просто нестерпно бути без карти".

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