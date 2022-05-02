З Росією ми можемо підписати тільки її капітуляцію, – Данілов

Олексій Данілов заявив, що Україна може підписати з Росією лише один єдиний документ. Мовиться про договір, в якому буде зазначена капітуляція агресора у війні.

Про це секретар РНБО сказав у ефірі загальнонаціонального телемарафону 2 травня, пише 24 канал.

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З Росією ми можемо підписати тільки її капітуляцію. Чим швидше вони (російське військово-політичне командування) це зроблять, тим більше буде користі для їхньої держави,

– наголосив Олексій Данілов.

Гарантії безпеки для України

Посадовець також вказав, що гарантії безпеки для України з боку інших країн – досить непросте питання. За його словами, необхідно розуміти, що це щось нове для сучасного світу.

Такого не було за останні роки. Крайньою була ситуація, коли у 1943 році 30 жовтня в Москві зібралися глави МЗС Великої Британії, США та СРСР, долучений був Китай і тоді вони проговорили це питання. Тоді були певні розподіли за результатом війни вони домовилися, як все відбуватиметься,

– розповів секретар РНБО.

Олексій Данілов додав, що нині такі процеси ще не починалися. На думку посадовця, найближчим часом вони можуть стартувати. А те, що стосується безпосередньо гарантій безпеки для України, то:

на першому місці – наше свідоме суспільство;

на другому місці – наші військові, які залучені до сектору безпеки й оборони;

на третьому місці – наша зброя.

Ось це наші гарантії. Перша, друга, третя. Ми вже мали підписи на гарантії з Росією, іншими країнами. Чим це все закінчилося ми бачили. Ми втратили Крим, частину територій Донецької та Луганської областей і зараз у нас іде велика війна,

– продовжив він.

"Я б у ці гарантії хотів би вірити. Вважаю, що цим питанням треба займатися. Міцна країна – це найпотужніша гарантія. Якщо у нас такого не буде, то будь-які гарантії не будуть працювати. Тому що для слабких потім ніхто гарантії виконувати не буде", – підсумував секретар Ради нацбезпеки.

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