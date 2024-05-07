Країна проблем: опозиціонер пояснив ставлення до інавгурації Путіна в Росії

У Росії 7 травня відбулась "інавгурація" Владіміра Путіна. Це вже його п'ятий "президентський" термін. Цю подію, на жаль, відвідали представники деяких європейських країн, зокрема Франції, Угорщини, Словаччини, Греції, Мальти та Кіпру.

Російський опозиціонер і політичний діяч Володимир Мілов розповів 24 Каналу, що "інавгурація" Путіна зовсім не тішить росіян, адже у них багато інших проблем, які стосуються війни в Україні. Усі бояться нової хвилі мобілізації та того, що війна затягнеться надовго.

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"Ситуація в Росії дуже складна, тому ніяка "інавгурація" не може згладити всі проблеми, які існують у країні", – сказав Мілов.

Більшість послів відмовилась

Опозиціонер вважає, що гарною новиною є те, що більшість послів Євросоюзу не прийшли на "інавгурацію" Владіміра Путіна.

Я очікував, що ті країни, які не захочуть відвідати "інавгурацію" будуть в меншості, зокрема Польща, країни Балтії, Фінляндія та Швеція. Але виявилось, що ні. Це хороше зрушення,

– зауважив Володимир Мілов.

Великі західні країни юридично не розглядають Путіна як законного російського лідера. Опозиціонер припустив, що це сигнал про те, що міжнародна ізоляція Росії продовжиться, допоки Путін буде при владі.

Такі дії демократичного світу, зокрема і Європейського Союзу означають, що Путіна не вважають законним керівником Росії. Це правильний сигнал для решти,

– підсумував він.

"Інавгурація" Путіна: головне