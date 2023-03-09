Майже "вічний політ": у Росії з палаючим двигуном екстрено сів Boeing 737
У Росії відбуваються дивні дива з авіацією. Окрім того, що ЗСУ систематично "підрізають крила" ворожим пташкам, та ще й з пасажирськими літаками щось коїться.
За інформацією російських ЗМІ, така ж біда спіткала і Boeing 737. Пасажирський літак вилетів з аеропорту "Пулково" та вже через 10 хвилин змушений був сісти з палаючим двигуном, передає 24 Канал.
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Зазначають, що у двигун Boeing 737 нібито влетіла птиця. На момент, коли пілот подав сигнал тривоги, літак був у повітрі вже 10 хвилин і піднявся на висоту близько 3 тисяч метрів над містом.
Він майже відразу розпочав розворот та зниження для повернення в аеропорт вильоту.
Двійко росіян поскаржилися, що вже вкотре не можуть вилетіти з Петербурга. Вони заявили, що вже третій день не можуть доїхати до Іжевська.
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Польща готова надати Україні винищувачі: що відомо
- 8 березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29 в рамках міжнародної коаліції. Також він наголосив на необхідності навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16.
- За даними ЗМІ, США вже працюють з українськими пілотами в США, щоб визначити скільки часу їм знадобиться, аби навчитися керувати різними американськими військовими літаками, в тому числі F-16. Двоє українських військових наразі перебувають на військовій базі в США, де їхні навички перевіряють на авіаційних тренажерах.
- Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь наголосив, що тепер настав час ухвалити рішення щодо МіГ-29 і Словаччині.
- "Думаю, настав час прийняти рішення. Гинуть люди в Україні, ми дійсно можемо їм допомогти, немає місця словацькій політизації. Це не по-людськи і безвідповідально", – наголосив Ярослав Надь.