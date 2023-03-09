Майже "вічний політ": у Росії з палаючим двигуном екстрено сів Boeing 737

У Росії відбуваються дивні дива з авіацією. Окрім того, що ЗСУ систематично "підрізають крила" ворожим пташкам, та ще й з пасажирськими літаками щось коїться.

За інформацією російських ЗМІ, така ж біда спіткала і Boeing 737. Пасажирський літак вилетів з аеропорту "Пулково" та вже через 10 хвилин змушений був сісти з палаючим двигуном, передає 24 Канал.

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Яка причина загоряння

Зазначають, що у двигун Boeing 737 нібито влетіла птиця. На момент, коли пілот подав сигнал тривоги, літак був у повітрі вже 10 хвилин і піднявся на висоту близько 3 тисяч метрів над містом.

Він майже відразу розпочав розворот та зниження для повернення в аеропорт вильоту.

Майже "вічний політ" російського літака / Скриншот

Двійко росіян поскаржилися, що вже вкотре не можуть вилетіти з Петербурга. Вони заявили, що вже третій день не можуть доїхати до Іжевська.

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