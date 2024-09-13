Ці сили призведуть до розвалу Росії: оперативне зведення від Світана

Пожежа на російському заводі "Омськтрансмаш" уже не перший такий випадок у регіоні. Очевидно, що все це відбувається не просто так.

Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що у нас наразі немає засобів ураження на такі далекі відстані.

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Чому міг спалахнути завод "Омськтрансмаш"

Світан вважає, що пожежа на російському заводі "Омськтрансмаш" є роботою груп внутрішнього спротиву. Адже Омськ розташований за понад 2 300 кілометрів від України. Поки що у нас немає засобів ураження на такі відстані.

Він нагадав, що раніше на Омському НПЗ була пошкоджена установка первинного перероблення нафти, а тепер сталася пожежа на одному з важливих заводів з виробництва військової техніки.

Тому, на його думку, там уже організувалися серйозні сили спротиву та боротьби за незалежність деяких регіонів Росії.

Особливо, коли такого роду дії починаються за Уралом, – це працюють внутрішні сили, які зрештою призведуть до розвалу російської імперії,

– певен полковник запасу.

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Чому росіяни застосовують все більше техніки біля Курахового

Полковник запасу зауважив, що останнім часом приблизно дві третини всіх російських наступальних дій здійснюються на Курахівському напрямку.

Росіяни з 3 боків намагаються вийти на Курахове,

– заявив Світан.

Для цього, за його словами, противник застосовує всі засоби ураження, включно з технікою. Якщо раніше вони використовували 10 – 20 одиниць техніки, то тепер йдуть до 50 "коробочок". Так загарбники намагаються пробити цей напрямок, аби:

по-перше, взяти наших захисників в оточення;

по друге, перерізати нитки постачання нашому Курахівському гарнізону.

Це дуже складний напрямок. Тому, наголосив він, потрібно збільшувати там кількість особового складу й техніки – інакше ми втратимо і Курахове, і Вугледар, що дасть можливість окупантам безперешкодно рухатися залізницею й, відповідно, добре забезпечувати весь сухопутний коридор.