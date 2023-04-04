США можуть застосувати план "Б" проти Росії: арешт журналіста WSJ стане тригером
Протягом квітня 2023 року за чергою право головувати у Раді Безпеки ООН отримала країна-агресорка Росія. Символічно це неприємно, однак не має великого значення, адже Редбез нині орган, що фактично нічого не вирішує.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він вважає, попри те, що досі світова спільнота не була готова до ескалації, можуть бути певні тригери, які підштовхнуть її до цього.
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Шейтельман зауважив, що ні в кого немає інструментів, аби перешкодити Росії головувати в Раді Безпеки ООН протягом квітня.
Всі розуміють, що таке ООН, всі розуміють її недоліки. Всі рішення на користь України винесені не Радою Безпеки, а Генеральною Асамблеєю. Вона сьогодні робочий орган, а Радбез – орган, що сьогодні не працює в принципі,
– наголосив спікер.
"Тригер для США"
За словами експерта, розганяти Радбез ніхто намірів немає, та й користі від цього буде небагато. Однак шкода, що члени досі не готові до ескалації та вступу у війну на боці України.
Мені здається, що арешт журналіста The Wall Street Journal може стати тригером для Америки серйозно поставитися до цієї ситуації, серйозно застосувати план "Б",
– підкреслив політтехнолог.
Він додав, що план "А" був зупинити Росію і не допустити окупації України, натомість план "Б" може бути у знищенні Росії.
До того ж те, що зараз всі журналісти та медіа закликали вислати всіх росіян з Америки, зокрема і посла – це важливий крок. Адже подібні американські видання мають великий вплив на політику.
Що відомо про арешт американського журналіста
- Американського журналіста Евана Гершковича затримали у Єкатеринбурзі за звинуваченнями шпіонажі.
- Російська сторона заявила, що репортер збирав відомості, що належать до державної таємниці за завданнями Америки. Це перший випадок з часів холодної війни, коли Росія звинуватила американця у шпигунстві.
- Президент США Джозеф Байден особисто закликав Росією звільнити Гершковича. Він зауважив, що поки плану висилати російських журналістів із США немає. Натомість Штати закликали американських громадян, що перебувають на території Росії, негайно виїхати.