У ЦПД пояснили важливість заводу російського ВПК в Єльці, який атакували вночі

У Росії дрони атакували велике хімічне підприємство ПАТ "Енергія". Воно перебуває під санкціями багатьох країн, а продукція заводу використовується, зокрема, в оборонній промисловості, цивільній авіації і морському транспорті.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Що відомо про завод ПАТ "Енергія" у Єльці

Невідомі безпілотники вдарили по заводу російського ВПК – "Енергія" в Липецькій області. Це велике російське підприємство, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Продукція заводу широко використовується у різних секторах, зокрема в оборонній промисловості, цивільній авіації, морському транспорті та енергетичному комплексі.

Керівник ЦПД пояснив, що виготовляли на підприємстві:

акумулятори та батареї для безпілотних літальних апаратів, авіації, морського флоту, радіотехніки.

литій-іонні та ртутно-цинкові елементи, що використовуються в системах зв’язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та тренажерах для танків і ракетних комплексів.

електрохімічні конденсатори, які застосовуються для потреб міністерства оборони Росії.

світлооптичні енергетичні установки, що забезпечують автономне енергопостачання без прокладання ліній електропередач.

Продукція заводу використовується в системах зв’язку, управління, РЕБ, БПЛА, а також у виробництві ракет "Іскандер" і "Кинджал",

– пояснив Коваленко.

"Енергія" є постачальником міністерства оборони Росії та співпрацює з іншими державними структурами, зокрема з Роскосмос, МВС, ФСБ, МНС та Газпром. Завод знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу, але він продовжував працювати.

Російські ЗМІ повідомляли про пожежу на території заводу та близько 4 постраждалих. Місцеві жителі чули десяток вибухів у небі. Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що уламки збитих дронів упали в промисловій зоні та викликали загоряння. За його словами, На місці працювали оперативні служби та відбувалася евакуація людей.